Про це розповів заступник міністра оборони України. Також Дмитро Кліменков зазначив, що нещодавно оголосили торги на закупівлю 20 000 дронів, передає 24 Канал.
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В Україні розробляють майже 100% всіх дронів
"Майже 100% всіх виробів розробляється в Україні. В цьому секторі якраз велику частину займає приватний бізнес. І це добре, тому що це теж про економіку", – наголосив Кліменков.
Посадовець розповів, що нещодавно агенція оборонних закупівель вперше оголосила конкурентні торги в закритому режимі через Prozorro на закупівлю 20 000 дронів для Сил оборони. Орієнтовна вартість до 3 мільярдів гривень. Частково торги вже відбулися.
Ми отримали дуже хороші результати, як по продукту, так і по ціні. Вже законтрактовано близько 7000 дронів. Наразі пройшли торги, проходять перевірку й кваліфікацію ще біля 7000 "пташок". Більш ніж 1 мільярд гривень цього бюджету вже використано, і ми рухаємося цим шляхом,
– зазначив заступник міністра оборони.
Також уточнив, що йдеться про широку номенклатуру дронів.
Україна має далекобійні дрони
- Віцепрем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації раніше розповів, що Україна має моделі, які можуть пролетіти понад 1000 кілометрів.
- Також Михайло Федоров зазначив, що у 2024 вдалося в 10 разів наростити виробництво безпілотників порівняно з 2023 році.
- До речі, нещодавно безпілотники ГУР атакували загоризонтну РЛС в Росії за понад 1800 кілометрів. Джерела 24 Каналу повідомили, що це новий рекорд українських дронів.