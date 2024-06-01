Об этом рассказал заместитель министра обороны Украины. Также Дмитрий Клименков отметил, что недавно объявили торги на закупку 20 000 дронов, передает 24 Канал.

Интересно Дроны эффективнее санкций: могут ли удары по НПЗ заставить Россию прекратить войну?

В Украине разрабатывают почти 100% всех дронов

"Почти 100% всех изделий разрабатывается в Украине. В этом секторе как раз большую часть занимает частный бизнес. И это хорошо, потому что это тоже об экономике", – подчеркнул Клименков.

Чиновник рассказал, что недавно агентство оборонных закупок впервые объявило конкурентные торги в закрытом режиме через Prozorro на закупку 20 000 дронов для Сил обороны. Ориентировочная стоимость до 3 миллиардов гривен. Частично торги уже состоялись.

Мы получили очень хорошие результаты, как по продукту, так и по цене. Уже законтрактовано около 7000 дронов. Сейчас прошли торги, проходят проверку и квалификацию еще около 7000 "птичек". Более 1 миллиарда гривен этого бюджета уже использовано, и мы движемся по этому пути,

– отметил заместитель министра обороны.

Также уточнил, что речь идет о широкой номенклатуре дронов.

Украина имеет дальнобойные дроны