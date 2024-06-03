У Києві триває розіграш квартири за донат. Збір оголосили на 1200 FPV дронів-камікадзе для батальйону "Свобода".
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Ціль – 25 000 000 гривень
Двокімнатну квартиру у Києві на Дніпровській набережній отримає випадковий донатор суми від 300 гривень. Переможця буде обрано автоматично за допомогою розіграшу у Монобанку. Організатори зазначають, що чим більша сума донату, тим більше шансів на виграш.
Посилання на банку можна знайти тут.
Номер картки банки: 5375411217875892
Організатори збору закликають долучитись до збору та випробувати свою удачу.
Росія з "страшною ефективністю" глушить дрони, у ЗСУ знайшли рішення
- Російські окупанти глушать українські дрони на передовій, і робота ворога виявилася "жахливо ефективною". Через це українським розробникам довелося проявити винахідливість. Саме так з'явився пакет програмного забезпечення для безпілотників Eagle Eyes, розроблений українськими спецпризначенцями.
- Eagle Eyes навчений розпізнавати конкретні наземні цілі, як от танки, транспортери, ракетні пускові установки і бойові вертольоти. Дрон може випускати бомби або пікірувати без команди оператора.
- Видання цитує неназваного українського військового, який пояснив, що Eagle Eyes запрограмована на пріоритетне ураження станцій глушіння. Наступним пріоритетом є російські зенітно-ракетні батареї С-400.