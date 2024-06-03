У Києві триває розіграш квартири за донат. Збір оголосили на 1200 FPV дронів-камікадзе для батальйону "Свобода".

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Ціль – 25 000 000 гривень

Двокімнатну квартиру у Києві на Дніпровській набережній отримає випадковий донатор суми від 300 гривень. Переможця буде обрано автоматично за допомогою розіграшу у Монобанку. Організатори зазначають, що чим більша сума донату, тим більше шансів на виграш.

Посилання на банку можна знайти тут.

Номер картки банки: 5375411217875892

Організатори збору закликають долучитись до збору та випробувати свою удачу.

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