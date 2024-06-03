В Киеве продолжается розыгрыш квартиры за донат. Сбор объявили на 1200 FPV дронов-камикадзе для батальона "Свобода".

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Цель – 25 000 000 гривен

Двухкомнатную квартиру в Киеве на Днепровской набережной получит случайный донатор суммы от 300 гривен. Победитель будет выбран автоматически с помощью розыгрыша в Монобанке. Организаторы отмечают, что чем больше сумма доната, тем больше шансов на выигрыш.

Ссылка на банк можно найти здесь.

Номер карты банка: 5375411217875892

Организаторы сбора призывают присоединиться к сбору и испытать свою удачу.

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