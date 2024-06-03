В Киеве продолжается розыгрыш квартиры за донат. Сбор объявили на 1200 FPV дронов-камикадзе для батальона "Свобода".
Смотрите также На Покровском направлении ситуация остается обостренной: карта боевых действий 3 июня
Цель – 25 000 000 гривен
Двухкомнатную квартиру в Киеве на Днепровской набережной получит случайный донатор суммы от 300 гривен. Победитель будет выбран автоматически с помощью розыгрыша в Монобанке. Организаторы отмечают, что чем больше сумма доната, тем больше шансов на выигрыш.
Ссылка на банк можно найти здесь.
Номер карты банка: 5375411217875892
Организаторы сбора призывают присоединиться к сбору и испытать свою удачу.
Россия со "страшной эффективностью" глушит дроны, в ВСУ нашли решение
- Российские оккупанты глушат украинские дроны на передовой, и работа врага оказалась "ужасно эффективной". Из-за этого украинским разработчикам пришлось проявить изобретательность. Именно так появился пакет программного обеспечения для беспилотников Eagle Eyes, разработанный украинскими спецназовцами.
- Eagle Eyes обучен распознавать конкретные наземные цели, вроде танки, транспортеры, ракетные пусковые установки и боевые вертолеты. Дрон может выпускать бомбы или пикировать без команды оператора.
- Издание цитирует неназванного украинского военного, который объяснил, что Eagle Eyes запрограммирована на приоритетное поражение станций глушения. Следующим приоритетом являются российские зенитно-ракетные батареи С-400.