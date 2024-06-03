В эфире 24 Канала заместитель директора Центра исследований армии Михаил Самусь объяснил, что это за новейшие средства появились в Сил обороны. К слову, почти все дроны для ВСУ разрабатываются в Украине. К тому же львиную часть в этом секторе занимает частный бизнес.

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Беспилотники могут выполнять задачи противодронового ПВО

На самом деле дроны могут выполнять много функций. Существуют разработки и западных, и украинских специальных FPV-дронов, которые могли бы выполнять задачи противодронового ПВО.

Сейчас на фронте большая проблема с разведывательными дронами "Орлан-10" или ZALA, которые действуют в глубине около 50 – 100 километров. Они наносят нам много вреда, потому что предоставляют целеуказания по нашей артиллерии, HIMARS, систем ПВО и тому подобное,

– сказал Самусь.

По его мнению, выполнение системной задачи по уничтожению этих беспилотников именно дронами правильное направление. Площадь театра военных действий огромная, а насыщенность средствами ПВО недостаточная и это огромная проблема. Украинская сторона пытается найти средство, которое будет противостоять вражеским БпЛА.

Это недорого, даже по сравнению с новейшими зенитно-артиллерийскими комплексами, а тем более ракетным оружием. Есть системы, которые, например, могут самостоятельно наводиться, то есть FPV-дроны захватывают цель, например, "Орлан-10", и он уже никак не сможет убежать,

– отметил заместитель директора Центра исследований армии.

По его словам, это абсолютно правильное направление работы развития систем вооружения, поскольку надо поставить в систему как раз уничтожение таких беспилотников тактического, оперативно-тактического уровня, которые наносят много вреда.

Что известно о беспилотнике типа Крыло

Такой тип беспилотника имеет в среднем скорость от 70 до 140 километров в час. Это позволяет проходить по линии соприкосновения с врагом на высокой скорости, что фактически минимизирует возможности врага сбить такой БпЛА из стрелкового оружия.

Дроны типа Крыло могут проходить линию фронта фактически бесшумно, выключая двигатели и фиксируя лопот винтов в статическом положении. Имея крылья, такие БпЛА способны к планерированию на больших высот. Аппарат может иметь функцию автоматического полета по заданным координатам и возвращения.

БпЛА такого типа вполне способны вести фото- видеофиксацию наземных целей и использовать программу распознавания целей.

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