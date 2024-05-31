Отрасль производства оружия очень мощная. Мировые производители оружия из-за войны в Украине получают рекордные заказы рекордные заказы. Но Украина заинтересована развивать defense tech и сама. Более того – у нас есть все возможности стать лидерами.

Интересно Украина имеет секретную сеть заводов, производящих оружие: часть из них под землей, – El Mundo

Что такое платформа Brave1

На платформе Brave1 уже зарегистрировано 2000 разработок от более 900 украинских производителей. Это и современные БПЛА, и средства РЭБ, НРК (наземные роботизированные комплексы – 24 Канал), средства связи и многое другое, способное наносить вред врагу или спасать жизни нашим военным,

– говорится в сообщении.

Кластер Brave1 создали по инициативе Минцифры совместно с Минобороны, Генштабом, Минстратегпромом, Минэкономики и СНБО.

Он призван решать следующие вопросы:

развивать экосистему, чтобы все участники defense tech отрасли эффективно сотрудничали;

искать эффективные инновационные технологические решения;

способствовать развертыванию решений в средства, готовые для применения на фронте;

поддерживать и масштабировать критически важные оборонные решения.

Кластер сопровождает проекты, помогает разработчикам искать инвесторов и тому подобное. То есть работает над тем, чтобы лучшие технологические решения как можно быстрее попадали в руки военных. Благодаря ему государство коммуницирует с украинскими разработчиками технологических решений.

"Кластер ищет перспективные технологические решения по 12 вертикалям приоритетных разработок, определенных Генштабом. Среди них современные средства разведки, кибербезопасность, военно-медицинские технологии, разминирование и тому подобное. Среди приоритетов – БПЛА, НРК, средства РЭБ и разработки с применением методов искусственного интеллекта и машинного обучения", – уточняют в Минцифры.

Как зарегистрировать разработку на Brave1

Сначала надо пройти регистрацию производителя, а затем регистрацию непосредственно разработки.

Как зарегистрировать себя как разработчика на Brave1:

перейти на portal.usf.com.ua и нажать "Зарегистрироваться";

заполнить все обязательные поля и кликнуть "Зарегистрироваться";

подтвердить учетную запись;

войти в свою учетную запись, заполнить, подписать и отправить заявку на регистрацию в программе Brave1 (слева в главном меню).

Ваша заявка пройдет внутренний комплаенс Brave1. В том числе проверку, не имеет ли разработчик связей с Россией и Беларусью. Если такие связи обнаруживают, то заявку отклонят.

Если проверка пройдена, в информационной панели на портале у разработчика появится кнопка "Добавить разработку".

Как зарегистрировать свою разработку на Brave1:

следует зайти в информационную панель своей учетной записи платформы USF;

нажав кнопку "Добавить разработку", заполнить указанные текстовые поля и прикрепить необходимые документы;

указать уровень технологической готовности разработки (TRL);

подписать заявку и отправить.

Кто оценивает разработки на платформе Brave1

Далее разработка попадет на оборонную экспертизу. Ее проводят эксперты Генштаба, которые оценивают, насколько эта идея нужна Силам безопасности и обороны, является ли технологически актуальным это решение.

Оценка варьируется от 1 до 9. Если речь идет про 4 – 9 баллов, то такая разработка получает статус BRV1 и движется дальше с кластером к кодификации.

Если же оценка ниже этого показателя, то у производителя все еще есть шанс сохранить жизнь своей идее. Для этого его разработка проходит бизнес-экспертизу, в рамках которой бизнес-эксперты оценят ее перспективность. Если такое решение будет положительно оценено, заявка получит статус BRV1.

Как получить грант на Brave1

На платформе действует грантовая программа поддержки украинских defense tech разработок. Уже был предоставлен 201 грант на 3,5 миллиона долларов.

Недавно программа обновилась, и производители получили возможность получить значительно большие гранты – на сумму 500 тысяч, 1 и 2 миллиона гривен. Ранее это были 5 и 25 тысяч долларов.

Чтобы податься на грантовую программу, нужно заполнить заявку на веб-портале USFplatform. Но подать ее смогут только те производители, чья разработка уже прошла оборонную экспертизу и получила общую оценку не ниже 4 баллов.

Интересно, что, кроме собственной финансовой поддержки, Brave1 связывает отечественных разработчиков с украинскими и зарубежными инвесторами. С кластером сейчас работают уже более 100 инвестиционных партнеров, которые заинтересованы или уже инвестируют в украинский defense tech.

Поэтому можно привлечь и иностранные инвестиции в свой проект. Сейчас создан пул заинтересованных инвесторов из Украины, США и ЕС, готовых помочь с развитием проектов капиталом и экспертизой.

А еще разработчики могут запитчить свои проекты в рамках организованных кластером Invest Demo Days.

"Кластер продолжает формировать украинскую defense tech систему, предлагая возможности для разработчиков и облегчая их коммуникацию с государством. Система все еще нуждается в упрощении бюрократии и сокращении времени от идеи до внедрения на поле боя, однако результаты уже очевидны. Украинская defense tech индустрия набирает обороты. И это win-win как для оборонного бизнеса, так и для обороноспособности Украины", – заключают в Минцифры.