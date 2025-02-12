Кроме того, необходимо создавать не только мощную армию, но и экономически и технологически прогрессивное государство. Как отметил генерал армии и экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж 24 Каналу, этот комплексный подход позволит Украине эффективно противостоять агрессии и обеспечить устойчивую безопасность.

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Усиление ВСУ и сотрудничества с партнерами

Генерал армии заявил, что реальные гарантии безопасности для Украины заключаются не в большом числе иностранных войск, а в силе собственных Вооруженных Сил. Хотя Европа и США не готовы предоставлять Украине военный контингент, даже 40 000 солдат не смогли бы эффективно обеспечить защиту страны, поскольку их присутствие не перекрыло бы 2 тысячи километров фронта, и к тому же они не готовы противостоять российской агрессии.

Вместо этого, Маломуж подчеркнул важность усиления украинской армии с помощью иностранных контрактников и совершенствование сотрудничества с партнерами, такими как США, Германия и Франция, для обеспечения нового высокотехнологичного вооружения. Вероятно, они также могут проголосовать за ленд-лиз.

Это будет новый технологический уровень и цикл: закупка оружия на внешних рынках и контракты через конкретные механизмы с крупными компаниями США. Они согласны с этим,

– добавил он.

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Развитие собственного ВПК и в целом государства

Кроме того, не менее важными являются внутренние усилия по развитию оборонно-промышленного комплекса, что обеспечит Украине современные технологии.

Только укрепим позиции, то покажем, что можем не только защищаться, но и бить врага,

– подчеркнул Николай Маломуж.

В то же время для обеспечения устойчивой безопасности необходимо создавать не только сильную армию, но и экономически и технологически развитое государство. Высокий уровень оборонной промышленности и крепкая армия должны стать основой для гарантий безопасности страны в будущем.

Заметим! Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок считает, что самой действенной гарантией безопасности для Украины является создание нового военно-политического блока с ЕС и другими партнерами.

По словам генерала, этот комплекс мер позволит Украине не только защищаться, но и эффективно противостоять агрессору.