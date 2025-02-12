Окрім того, необхідно створювати не лише потужну армію, а й економічно та технологічно прогресивну державу. Як зазначив генерал армії та екскерівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж 24 Каналу, цей комплексний підхід дозволить Україні ефективно протистояти агресії та забезпечити стійку безпеку.

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Посилення ЗСУ та співпраці з партнерами

Генерал армії заявив, що реальні гарантії безпеки для України полягають не у великому числі іноземних військ, а в силі власних Збройних Сил. Хоча Європа та США не готові надавати Україні військовий контингент, навіть 40 000 солдатів не змогли б ефективно забезпечити захист країни, оскільки їхня присутність не перекрила б 2 тисячі кілометрів фронту, і до того ж вони не готові протистояти російській агресії.

Замість цього, Маломуж наголосив на важливості посилення української армії за допомогою іноземних контрактників та вдосконалення співпраці з партнерами, такими як США, Німеччина та Франція, для забезпечення нового високотехнологічного озброєння. Ймовірно, вони також можуть проголосувати за ленд-ліз.

Це буде новий технологічний рівень і цикл: закупка зброї на зовнішніх ринках і контракти через конкретні механізми з великими компаніями США. Вони згідні з цим,

– додав він.

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Розвиток власного ВПК та загалом держави

Крім того, не менш важливими є внутрішні зусилля з розвитку оборонно-промислового комплексу, що забезпечить Україні сучасні технології.

Щойно укріпимо позиції, то покажемо, що можемо не тільки захищатися, а й бити ворога,

– наголосив Микола Маломуж.

Водночас для забезпечення стійкої безпеки необхідно створювати не лише сильну армію, а й економічно та технологічно розвинену державу. Високий рівень оборонної промисловості та міцна армія повинні стати основою для гарантій безпеки країни в майбутньому.

Зауважимо! Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок вважає, що найдієвішою гарантією безпеки для України є створення нового військово-політичного блоку з ЄС та іншими партнерами.

За словами генерала, цей комплекс заходів дозволить Україні не лише захищатися, а й ефективно протистояти агресору.