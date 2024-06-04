В Минобороны рассказали, как готовят операторов дронов. Стать пилотом БПЛА могут и гражданские.

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Россия месяц пытается уничтожить макет гаубицы и тратит кучу денег на это

Волонтеры создали макет советской гаубицы Д-20 из дренажных труб, шин от грузовиков и пустых канистр из-под бензина. А чтобы было еще убедительнее, рядом поставили медленно горящие свечи. Таким образом, в тепловизор оккупанты действительно видят оружие, горячее после выстрелов.

Судя по фото, волонтеры поработали на славу.

Как выглядит ненастоящая гаубица Д-20 / Фото Times

Россияне пытаются уничтожить Д-20 уже месяц. И тратят кучу денег на это. Журналисты приводят данные: снаряды 122 миллиметра стоят тысячу долларов, а один боеприпас для "Ланцета" может стоить 35 тысяч долларов. Все эти средства буквально пускают на ветер, тщетно пытаясь уничтожить макет.

А настоящая Д-20 совсем рядом, спрятана за деревьями. Она действительно уничтожает врага, поэтому можно говорить об успехе такой инициативы.

Кто создает макеты оружия в Украине

Гаубица стоит на Востоке Украины. Но сделали ее на Западе. Михаил Роман, который возглавляет волонтеров, говорит, что захватчики могут стрелять сколько угодно – "это ничего не изменит".

Он называет их идею с гаубицей триумфальной. И радуется, когда оккупантам все же удается уничтожить их макеты, ведь настоящее оружие не нашли. А значит удалось сохранить несколько жизней.

Кроме гаубиц, изготавливают и другие приманки. Например, скоро на фронт поедут сотни макетов антенн Starlink из папье-маше. В планах – создать деревянный Patriot. Можно только предположить, сколько ракет оккупанты потратят на эту ненастоящую ПВО.

Но, конечно, Украине было бы хорошо иметь и настоящее оружие. Михаил говорит, что россияне до сих пор преобладают в вооружении 10:1.

Украина разрабатывает собственное оружие

Зенитно-ракетный комплекс "Оса" может уничтожать вражеские беспилотники. В ВСУ показали видео его работы.

А еще Силы обороны научились бороться с разведывательными дронами врага. Речь об "Орлане" и ZALA. Для этого создали собственный БПЛА.