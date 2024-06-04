Уполномоченный представитель Минобороны по вопросам рекрутинга Алексей Бежевец рассказал 24 Каналу, что идея заключается в том, чтобы человек, который хочет присоединиться к армии именно как оператор БПЛА, мог пройти обучение. Затем будет тестирование и в конце концов избрание должности.

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Какова цель проекта

Для людей, которые видят себя в армии операторами БПЛА, проект предоставляет возможность получить сначала обучение и подготовку, оценить свои силы и способности. Далее, если тренеры и военная часть видят, что действительно человек способен быть оператором беспилотника, его навыки подтверждаются, то он может по контракту пойти на военную службу в выбранную воинскую часть в качестве оператора БПЛА.

Важно, что проект предоставляет возможность человеку пройти такое обучение, еще будучи гражданским.

Оператором какого дрона можно стать

Сейчас на старте этого проекта есть возможность подготовить операторов для четырех различных типов дронов: FPV, мультикоптеры-разведчики, ударные дроны и бомберы.

"Для начала решили сосредоточиться на дронах, которые являются самыми распространенными на передовой", – добавил уполномоченный представитель Минобороны по вопросам рекрутинга.

Как присоединиться к Victory Drones

Сначала человек подает заявку прохождения курсов. Менеджер Victory Drones проверяет, соответствует ли гражданин всем показателям и действительно ли может быть оператором. Тогда открывают доступ к онлайн-курсу, который участник проходит, затем он сдает соответствующий тест.

Если подтверждается, что у человека все получается, тогда следующим этапом будет общение, подписания договора о неразглашении данных, предоставлении возможностей пользоваться его персональными данными. Человек обязуется после прохождения обучения присоединиться к Вооруженным Силам на военную службу по контракту,

– рассказал Алексей Бежевец.

Далее участник проходит еще один онлайн-курс. При этом он остается гражданским до тех пор, пока не получит рекомендательного письма, то есть письменного согласия от конкретной воинской части.

Второй онлайн-курс длится примерно девять дней, далее человеку подбирают вакансию, военную часть, оформляют рекомендательное письмо. С этого момента военнообязанный четко знает, что идет на конкретную должность.

Когда начинается процесс оформления в ТЦК, человек так же согласно прописанному алгоритму попадает на офлайн-обучение на несколько недель. Там он приобретает необходимые навыки, но уже с рекомендательным письмом. Далее происходит оформление на военную службу по контракту.

После окончания обучения человек проходит базовую подготовку, но он фактически уже является подготовленным инструктором, получает сертификат оператора БПЛА и уже с присвоенной военно-учетной специальностью направляется в свою воинскую часть для прохождения службы.

Использование дронов на войне