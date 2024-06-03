На Северском направлении операторы FPV-дронов противостоят одному из самых профессиональных подразделений врага в этой сфере. Об этом 24 Каналу рассказал военнослужащий, оператор FPV- дрона Валерий "Юстас", отметив, что противник до сих пор преобладает ВСУ по количеству беспилотников.

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Какое соотношение между Украиной и Россией

По словам военнослужащего, сейчас соотношение наших дронов к дронам противника составляет один к трем. Сегодня, а особенно в условиях снарядного голода, FPV все чаще играют роль основного средства поражения.

Очень хорошо, когда мы накапливаем достаточное количество артиллерийских боеприпасов, но на фронте все это должно работать совместно, в том числе и с беспилотниками,

– добавил военный.

Украинская власть задекларировала, что за 2024 год должна произвести и передать на фронт 1 миллион FPV. Действительно за почти полгода ситуация в этом смысле изменилась к лучшему. Военные получают дроны, также помогают волонтеры.

Но вопрос не в самих дронах, потому что их всегда будет мало. Например, одного дня мы можем запустить около 10 FPV, а на следующий даже 50 не хватает,

– рассказал оператор FPV-дрона.

Проблема не только в количестве

Очень хорошо, что государство собирает миллион дронов, но важно помнить, что эти средства должны соответствовать определенным техническим требованиям. На практике из 100 дронов действительно поразить цель и преодолеть расстояние могут только 10 – 20. Каждый дрон все равно нужно подстраивать, потому что сейчас идет война технологий.

"Дроны, которые мы запускали еще 2 месяца назад, могли спокойно долететь и поразить цель, но теперь они просто не летят. Все потому, что противник не стоит на месте, ищет средства противодействия. Поэтому миллион дронов это хорошо, но важно, чтобы они соответствовали определенному стандарту", – подчеркнул военнослужащий.

Россия изобрела новый тип дрона

На любое действие россиян можно найти противодействие. Например, оккупанты могут позволить себе выпустить три дрона на одну незначительную позицию. В то же время Украина использует только один беспилотник, но выигрывает благодаря его эффективному использованию.

Иногда складывается впечатление, что россияне запускают дроны просто так, чтобы где-то бахнуло. Но также я хочу отметить, что у противника появляются, дроны другого типа, которые летят очень далеко. У нас уже был случай, когда нашу машину подбили в 20 километрах от линии соприкосновения именно таким дроном,

– рассказал военнослужащий.

Украина также работает над тем, чтобы поражать цели на таком расстоянии. В общем постоянно идет борьба между дроном и РЭБом. Украина, как и противник, не стоит не месте. А в чем-то мы даже превосходим.

В чем сейчас есть наибольшая потребность

Если сравнивать соотношение поступлений дронов от государства и от волонтеров, то получится 50 на 50. Раньше все-таки волонтерская помощь преобладала.

Основные потребности у бойцов заключаются в техническом обеспечении и в наличии самих дронов. Они нужны в большом количестве. Модернизация беспилотника также требует усилий и средств. Ведь нужно менять аппаратную часть самого дрона, переходить на другие частоты и каналы.

То есть в каждый дрон, который мы получаем, мы дополнительно вкладываем 3 – 4 тысячи гривен, чтобы он работал максимально эффективно. Фактически добавляем, что треть стоимости,

– отметил оператор FPV- дрона.

Поэтому в этом смысле помогают и волонтеры, и государство, и многое военные покупают за свой счет. К тому же потребность всегда есть в автомобилях и их ремонте, поэтому украинцев призывают участвовать и помогать.

Использование дронов на войне