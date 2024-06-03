В будущем в Украине будет очень развито изготовление дронов. Такое мнение 24 Каналу озвучил авиационный эксперт Константин Криволап.

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Почему производство самолетов невозможно

Константин Криволап отметил, что Украина не сможет самостоятельно производить истребители. Прежде всего из-за того, что сейчас сложно найти фрезеровщиков, токарей и других. В общем ни одно государство сейчас не берется собирать все вместе.

Каждая компания производит отдельные вещи. Одни специализируются на крыльях, другие – на фюзеляжах, другие – еще на чем-то. И потом это "сборная солянка". Это присылают на заводы, которые занимаются этой сборкой. Там проходит сборка. У каждого своя задача. Каждый минимизирует свои расходы и таким образом развивается и имеет конкурентную способность на рынке,

– объяснил он.

Перспективное направление

Как подчеркнул авиационный эксперт, Украине очень донимают разведывательные российские дроны. Например, "Орлан", Supercam, которые позволяют врагу определять цели на нашей территории. Они небольшие по размеру, но их сложно сбивать.

Поэтому я думаю, что, вероятнее всего, будущее будет развиваться в направлении беспилотников, искусственного интеллекта. Возможно, будут немного большие беспилотники, которые будут нести в себе рой, потом выпускать эти рои беспилотников, и с помощью искусственного интеллекта там будут алгоритмы управления этими роями. Это направление, которое сейчас очень серьезно разворачивается,

– считает Криволап.

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