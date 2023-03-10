Спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона прокомментировал эти заявления. Он отметил, что "пока Patriot в Украине не видел".

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Украинцам сообщат, когда Patriot будут стоять на защите неба

Ну, не видел я ракет. Сначала нас неожиданно застает министр обороны Польши из-за испанского издания. Здесь Financial Times пишет. Ну нет еще пока их (Patriot – 24 Канал) в Украине,

– заявил Игнат.

Он добавил, что украинцы узнают о размещении Patriot в Украине, когда будет сбит первый российский самолет. Кроме того, спикер заявил, что эта система ПВО ни разу не сбивала "Кинжалы", однако украинцы будут пытаться это сделать.

Игнат отметил, что трудно сказать, способен ли этот комплекс обезвреживать гиперзвуковые баллистические ракеты. По его словам, военным следует воплощать это на практике.

Напомним, что утром 9 марта оккупанты в очередной раз совершили массированную ракетную атаку на территорию Украины. Для нее захватчики использовали ракеты разного типа базирования. В общей сложности Россия осуществила 81 пуск ракет.

Украинским силам ПВО удалось сбить из 48 крылатых ракет Х-101/Х-555 и "Калибр" 34. Также уничтожили 4 дрона-камикадзе. В то же время бессильны наши средства во время атак "Кинжалами". А их оккупанты 9 марта выпустили сразу 6.

Западные системы ПВО смогут изменить ход войны

Об этом недавно сообщал министр обороны Украина Алексей Резников. Он подчеркнул, что именно системы противовоздушной обороны, которые Украина получит от партнеров, смогут изменить ситуацию на фронте. В частности, министр говорит о системах ПВО, таких как Iris-T, Patriot и NASAMS.

Однако долгожданных Patriot пока Украина их не получила.

"Они еще не передали их (ПВО Patriot – 24 Канал), но они у нас будут. Наши люди тренируются использовать их. Благодаря им мы будем защищать небо. А на земле у нас будут Leopard", – объяснил министр.



Как ПВО Patriot поможет защитить небо над Украиной / Инфографика 24 Канала