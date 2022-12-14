В Белом доме отреагировали на сообщения СМИ о поставках Patriot в Украину

Но пока они не могут подтвердить планы США по включению этих систем ПВО в следующий пакет военной помощи Украине. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби.

Главное Утренняя атака на Киев и мощные потери россиян в Запорожье: хронология 294 дня войны

Я не могу подтвердить сообщение прессы о поставках Patriot в Украину. Мы всегда прозрачны по пакетам с оружием, которые мы отправили и отправим в Киев,

– заявил Кирби, отвечая на вопрос о включении систем ПВО в новый пакет военной помощи.

Он также отметил, что США готовят еще один пакет помощи Украине, в котором предпочтение отдано системам ПВО. Но больших деталей Кирби не раскрыл.

Что известно о предоставлении Украине Patriot

Издание CNN Со ссылкой на американских чиновников сообщили, что США завершают планирование по зенитно-ракетным комплексам Patriot для Украины. О передаче систем могли объявить на этой неделе. План должен был одобрить Министр обороны Ллойд Остин, но, вероятно, этого не произошло.