Зеленский ответил, сколько батарей Patriot нужно Украине для защиты от российских ракет

Обещанные международными партнерами ЗРК Patriot еще не прибыли в Украину. Глава государства рассказал, сколько батарей этой системы ПВО необходимо для защиты от российских ракет.

Владимир Зеленский отметил, что у нас есть отличные решения относительно ЗРК Patriot. Однако эти системы еще не поставлены в Украину.

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"Даже этого может быть недостаточно"

Украинские военные с января проходят обучение в США на ЗРК Patriot, однако на территории нашего государства эти системы еще не развернули.

Украине нужны 20 батарей Patriot для защиты от российских ракет, и даже этого может быть недостаточно, поскольку ни одна страна в мире не была атакована таким количеством баллистических ракет,

– подчеркнул президент.

Украинский лидер добавил, что европейское государство отправило нам очередную систему противовоздушной обороны, однако она не сработала и "пришлось менять снова и снова". О какой стране идет речь, президент не сказал.

Одна батарея Patriot состоит из пункта управления огнем, радиолокационной системы, 6 пусковых установок (опционально – 4), машин связи и полевой электростанции.

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Как Patriot помогут ​​закрыть украинское небо / Инфографика 24 Канала

Когда Patriot прибудут в Украину

21 марта журналист Остап Ярош со ссылкой на представителя Минобороны США сообщил, что первые системы противовоздушной обороны Patriot появляются в Украине уже "в ближайшие недели".

Кроме того, в CNN отметили, что Patriot прибудут быстрее, чем планировали. Американские инструкторы в Форт-Силле, где 65 украинских защитников проходили обучение с 15 января, отметили, что смогли значительно ускорить подготовку. Все благодаря базовым знаниям наших воинов о системах ПВО.