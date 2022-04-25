Патриотический угар, – Фейгин о "несчастном" случае на нефтебазе в Брянске

Утром 25 апреля в российском Брянске раздались взрывы, а затем вспыхнули пожары. Выяснилось, что пострадали нефтебаза и военная часть. Марк Фейгин считает, что это патриотический угар, а в действительности обычные россияне не готовы воевать.

Об этом российский правозащитник рассказал в эфире 24 канала.

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По его словам, для патриотического угара важным условием является безопасность, когда война где-то есть, но тебе не нужно гибнуть.

Ведь среди патриотической части населения России желающих встать в военкоматы нет. Мы видим обратное. Все эти люди, демонстрирующие символы Z и V, не устраивают очереди в военкоматы,

– говорит Фейгин.

Российский правозащитник добавляет, что в российских сообществах в соцсетях люди уже спрашивают, "где наши ПВО", "а как же вторая армия мира" и так далее. Война может начаться в любой точке.

Кроме того, потопление "Москвы" ВСУ Минобороны России до сих пор не признает.

К слову, в российском Брянске раздались два взрыва в разных местах, а затем вспыхнули пожары. Пишут, что "неприятности" постигли их нефтебазу и воинскую часть. Россияне опубликовали кадры, как горит их нефтебаза – смотрите видео.

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