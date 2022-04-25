Про це російський правозахисник розповів в ефірі 24 каналу.

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За його словами, для патріотичного угару важливою умовою є безпека, коли війна десь є, але тобі не треба гинути.

Адже серед патріотичної частини населення Росії бажаючих стати у військкомати немає. Ми бачимо зворотнє. Всі ці люди, які демонструють символи Z та V не влаштовують черги у військкомати,

– каже Фейгін.

Російський правозахисник додає, що у російських спільнотах в соцмережах люди вже запитують, "де ж наші ППО", "а як же друга армія світу" тощо. Війна ж може початися в будь-якій точці.

Окрім того, потоплення “Москви” ЗСУ Міноборони Росії досі не визнає.

До слова, у російському Брянську пролунали два вибухи у різних місцях, а згодом спалахнули пожежі. Пишуть, що "негаразди" спіткали їхню нафтобазу та військову частину. Росіяни опублікували кадри, як горить їхня нафтобаза – дивіться відео тут.

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