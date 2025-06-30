В Украине разработали специальные патроны для уничтожения дронов

Украинская платформа Brave1 разработала патроны, которые предназначены для уничтожения дронов. Они оборудованы специальной боевой частью, что увеличивает шансы уничтожения FPV-дрона.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова.

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Разработаны специальные патроны для уничтожения дронов

Федоров отметил, что на первый взгляд это обычные патроны к автомату. Однако патроны оборудовали специальной боевой частью, что значительно увеличивает шансы уничтожения вражеского FPV-дрона или "Мавика".

По его словам, производитель уже кодифицировал разработку по стандартам НАТО.

Важная разработка от Brave1, которая прошла кодификацию по стандартам НАТО и будет защищать украинских военных,

– написал Федоров.

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Напомним, ранее президент Владимир Зеленский рассказывал, что Украина работает над защитой объектов энергетики от российских атак. В частности, сейчас продолжается разработка новых типов дронов. Об этом гарант рассказывал во время саммита "Украина – Юго-Восточная Европа" в Одессе 11 июня.