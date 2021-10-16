Патрульная лаборатория: украинские дороги тщательно обследуют накануне зимы
Источник:24 канал
В Украине стартовал очередной этап осеннего осмотра автомобильных дорог, улиц и железнодорожных переездов с целью подготовки их к зиме. Патрульные выявляют недостатки содержания такой инфраструктуры.
Проверяют полицейские ровность проезжей части, коэффициент сцепления, уклоны, ямы и состояние дорожных знаков. Происходят такие осмотры регулярно, обычно весной и осенью.
К теме В Виннице тестируют уникальный проекционный пешеходный переход
Полезное новшество
Однако в 2021 году осмотр будет отличаться от предыдущих, поскольку теперь для проверок патрульные используют новое современное оборудование и дорожные лаборатории.
Такие лаборатории имеет каждое подразделение патрульной полиции во всех областях Украины. У них есть самое современное оборудование, которое соответствует государственным стандартам.
Что проверяют
"Будем измерять выбоины на дорогах, ямы, наплывы – все недостатки в содержании улично-дорожной сети. Так же в отношении технических средств организации дорожного движения и знаков есть соответствующие устройства, с помощью которых будем проводить это обследование", – рассказал инспектор отдела дорожного движения Дмитрий Григораш.
Патрульные обследуют украинские дороги / Скриншот с видео
Ранее патрульные не могли четко определить недостатки дорог. Теперь с помощью новых устройств, например ретролефлектометра, можно выяснить, соответствует госту светоотражающий элемент дорожного знака.
Определяют и коэффициент дорожного сцепления. Этот показатель предусматривает, как будет тормозить авто при разной погоде. Проверка происходит и на сухой, и на влажной поверхности. Также контролируют полицейские и наплывы на дорогах.
Интересно На Днепропетровщине строят уникальную для Украины трассу: какой она будет выглядеть
Для устранения нарушений есть 10 дней
На всех таких проверках должны быть и представители подрядчиков, которые отвечают за содержание автомобильных дорог. Для устранения выявленных нарушений дают от 1 до 10 дней.Справка. С начала 2021 года за ненадлежащее содержание дорог патрульные уже составили 76 постановлений. Выполнят ли их дорожники и оперативно устранят недостатки – станет известно позже.