Патрульные Луганщины во время эвакуации населения из убежищ попали под обстрел, – видео поездки

В Лисичанске, возле стеклозавода, 9 апреля стражи порядка попали под обстрел. Они везли еду и спасали людей.

Об этом сообщил глава Луганской военной администрации Сергей Гайдай. Он подчеркнул, что оккупантам не удалось помешать патрульным помочь людям.

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"Жители отдаленных районов Лисичанска получили гуманитарную помощь, продовольствие. Как и жители поселка Павлоград под Северодонецком", – сказал Гайдай.

Каждый день рискуют жизнью

Глава ОВА отметил мужество правоохранителей. По его словам, полицейские спасают людей в расстрелянных автобусах, привозят еду и воду. Во время каждого выезда есть риск жизни.

Когда последний раз кто-нибудь наведывался во вдребезги разбитые новые районы Северодонецка? А они там каждый день с помощью,

– рассказал Гайдай.

Патрульные попали под обстрел: смотрите видео