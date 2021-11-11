Патрульные начнут использовать диагностические спецавтомобили: кого будут проверять

Работники украинской Патрульной полиции намерены использовать диагностические автомобили. Специальные станции будут применять для того, чтобы контролировать техническое состояние транспорта.

Первые мобильные станции появятся на дорогах уже 12 ноября. Машины оборудовали специальной техникой для проверки исправности других автомобилей.

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Какие автомобили будут проверять

Как рассказал заместитель главы Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий, сейчас такие диагностические станции не касаются частных легковых автомобилей. Он сообщил, что будут проверять:

грузовики весом более 3,5 тонны с прицепами;

автобусы;

такси;

авто с опасным грузом;

специализированный транспорт;

легковушки, перевозящие груз и пассажиров с коммерческой целью.

В каждой области Украины у патрульной полиции есть такие станции.

В Украине будут работать диагностические станции / Фото пресс-службы патрульной полиции

Как работать спецавтомобили

Специальные автомобили будут проверять, как работают фары; исправность шин; выбросы газов двигателей; их дымность. А также – уровень внешнего шума транспорта и суммарный люфт рулевого управления.

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