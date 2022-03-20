Патрульный ТОР наконец смог встретиться со своим песиком: трогательное видео
Источник:МВД Украины
Патрульные тактической полиции вместе с ВСУ и ТРО продолжают нести стражу по всей Украине. Один из полицейских смог увидеться со своей собакой впервые за долгое время – неподдельные эмоции удалось снять на видео.
О трогательной встрече сообщили в МВД Украины. Ведомство отметило, что патрульные несут службу в сложных условиях и не могут уделить достаточно времени своим любимцам.
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Но патрульному Владимиру Симонову и его песику удалось ненадолго встретиться – друзья пересеклись, когда полицейский пришел эвакуировать людей.
Патрульный и его любимец встретились после долгого времени: смотрите видео
Сегодня из этого укрытия полицейский эвакуировал желающих покинуть зону боевых действий и хоть на несколько минут встретился со своей любимицей,
– рассказали в МВД.
В ведомстве призвали не бросать своих животных и не оставлять их в опасности. Эвакуировать домашних любимцев сейчас можно в любую страну Европы без документов.
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