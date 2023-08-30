В Патрульной полиции отметили, что уважение – это субъективная позиция одного человека по отношению к другому, признание достоинства личности, чувство уважения к любому. Оно является одним из важнейших требований нравственности, что подразумевает такое отношение к людям, в котором практически признается достоинство личности.
Стоит прочесть Гибель мужчины от пули полицейского: мэр Днепра отреагировал на инцидент
Патрульные показали видео с бодикамер
Патрульные отметили, что взаимное уважение – это очень важно для сосуществования с другими людьми, и его следует честно практиковать всю жизнь, чтобы иметь гармоничную жизнь в обществе.
Уважение – это ценность, изучаемая дома, во время отцовства и на протяжении всего учебного этапа. Характеристиками уважения являются внимательность, признательность, честность и вежливость по отношению к другому человеку,
– говорится в сообщении.
Полицейские добавили, что взаимное уважение является основополагающей ценностью в современном обществе, особенно в том, которое основано на таких существенных ценностях, как демократия и свобода. Ведь оно предполагает уважение к разнообразию идей, мыслей, идеологий, верований и тому подобное.
Смотрите видео с бодикамер полицейских (видео 18+, присутствует ненормативная лексика):
Журналисты "Схем" получили расширенное видео из двух нагрудных полицейских камер. На нем зафиксирован инцидент от момента остановки автомобиля с последующим развитием конфликта и применением полицейским оружия.
Это видео общим хронометражем 8 с половиной минут. Ранее Патрульная полиция официально обнародовала более короткое видео на три минуты. Поскольку камер было несколько, видео полученное "Схемами" дополняет общую картину инцидента,
– говорится в подписи к ролику.
Смотрите расширенное видео с патрульных камер
К теме Вместе с погибшим в автомобиле была не жена: детали трагической стрельбы в Днепре
Что известно о стрельбе
- В Днепре 29 августа полицейские начали преследовать автомобиль, нарушивший правила дорожного движения. Водитель не реагировал на просьбу остановиться. В конце концов, патрульные смогли догнать авто, однако пассажиры отказались из него выходить.
- В автомобиле находились женщина, мужчина и двое детей. Между нарушителями и патрульными возникла потасовка, в ходе которой мужчина ударил женщину-правоохранителя кулаком в лицо. Другого полицейского злоумышленник бросил на землю через себя.
- После этого патрульный выстрелил в нарушителя. Человек погиб на месте. Им оказался местный житель Джумбери Силогава.
- Полицейский, применивший табельное оружие против мужчины, был отстранен от исполнения обязанностей. Следователи возбудили 2 уголовных дела по факту умышленного убийства и превышения служебных полномочий. Правоохранители расследуют все детали смертельного инцидента.