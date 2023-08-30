У Патрульній поліції зазначили, що повага – це суб'єктивна позиція однієї людини щодо іншої, визнання гідності особистості, почуття пошани до будь-кого. Вона є однією з найважливіших вимог моральності, що має на увазі таке ставлення до людей, у якому практично визнається гідність особистості.

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Патрульні показали відео з бодікамер

Патрульні зазначили, що взаємна повага – це дуже важливо для співіснування з іншими людьми, і треба чесно практикувати її все життя, щоб мати гармонійне життя в суспільстві.

Повага – це цінність, яку вивчають вдома, під час батьківства та впродовж усього навчального етапу. Характеристиками поваги є уважність, вдячність, визнання, чесність і ввічливість щодо іншої людини,

– мовиться у повідомленні.

Поліцейські додали, що взаємна повага є фундаментальною цінністю в сучасному суспільстві, особливо в тому, яке засноване на таких суттєвих цінностях, як демократія та свобода. Адже воно передбачає повагу різноманітності ідей, думок, ідеологій, вірувань тощо.

Дивіться відео з бодікамер поліцейських (відео 18+, присутня ненормативна лексика):

Журналісти "Схем" отримали розширене відео з двох нагрудних камер поліцейських. На ньому зафіксований інцидент від моменту зупинки автомобіля, з наступним розвитком конфлікту та застосуванням поліцейським зброї.

Це відео загальним хронометражем 8 з половиною хвилин. Раніше Патрульна поліція офіційно оприлюднила коротше відео на три хвилини. Оскільки камер було декілька, відео отримане "Схемами" доповнює загальну картину інциденту,

– мовиться у підписі до ролика.

Дивіться розширене відео з камер патрульних

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