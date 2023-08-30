Патрульный застрелил мужчину в Днепре: полиция показала видео с бодикамер

В Днепре 29 августа полицейский застрелил мужчину. Он оказывал злостное неповиновение, в частности, ударил женщину-правоохранителя, в результате чего она получила черепно-мозговую травму.

В Патрульной полиции отметили, что уважение – это субъективная позиция одного человека по отношению к другому, признание достоинства личности, чувство уважения к любому. Оно является одним из важнейших требований нравственности, что подразумевает такое отношение к людям, в котором практически признается достоинство личности.

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Патрульные показали видео с бодикамер

Патрульные отметили, что взаимное уважение – это очень важно для сосуществования с другими людьми, и его следует честно практиковать всю жизнь, чтобы иметь гармоничную жизнь в обществе.

Уважение – это ценность, изучаемая дома, во время отцовства и на протяжении всего учебного этапа. Характеристиками уважения являются внимательность, признательность, честность и вежливость по отношению к другому человеку,

– говорится в сообщении.

Полицейские добавили, что взаимное уважение является основополагающей ценностью в современном обществе, особенно в том, которое основано на таких существенных ценностях, как демократия и свобода. Ведь оно предполагает уважение к разнообразию идей, мыслей, идеологий, верований и тому подобное.

Смотрите видео с бодикамер полицейских (видео 18+, присутствует ненормативная лексика):

Журналисты "Схем" получили расширенное видео из двух нагрудных полицейских камер. На нем зафиксирован инцидент от момента остановки автомобиля с последующим развитием конфликта и применением полицейским оружия.

Это видео общим хронометражем 8 с половиной минут. Ранее Патрульная полиция официально обнародовала более короткое видео на три минуты. Поскольку камер было несколько, видео полученное "Схемами" дополняет общую картину инцидента,

– говорится в подписи к ролику.

Смотрите расширенное видео с патрульных камер

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