Патрушев играет главную роль в плане Путина, – Гудков
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев утверждает, что кремлевский режим "не гонится ни за какими сроками" для российских войск в Украине.
Он также заверил, что все цели, поставленные президентом России, будут выполнены. Так он пытается "подтереть синяки и ушибы после визита в бункер Путину". Об этом 24 каналу сказал российский оппозиционер Геннадий Гудков.
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Тактический план Путина
По его словам, такая риторика раздается потому, что российской армии, по большому счету, ничего не удается достичь.
Конечно, Украине тяжело, а российская армия сохраняет преимущество в технике и силе, идет уничтожение инфраструктуры Украины. Но сейчас вполне понятен тактический план Путина. И Патрушев играет в этом отношении одну из решающих ролей,
– сказал Гудков.
Он заключается в том, как объяснил оппозиционер, чтобы попытаться хоть что-нибудь захватить. Это позволит Путину "торговаться", а затем попытаться удержать эти территории. Следовательно объявить, что "они всех победили".
Сейчас российская армия попытается сосредоточить усилия и пытаться сделать все возможное, чтобы как можно больше оккупировать территории Украины на Юге и Юго-Востоке.
Вот таков их план. Они понимают, что не дойдут до Одессы, не дойдут до Молдовы, до Приднестровья, не способны захватить Киев и не справятся с Харьковом. Это все они понимают, особенно то, что окончание войны – не за Россией,
– добавил Гудков.
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Офис генпрокурора объявил подозрение Патрушеву
- По данным следствия, Николай Патрушев на внеочередном заседании 21 февраля 2022 публично призвал к необходимости признания Россией независимости так называемых "ДНР" и "ЛНР".
- Заметим, что в офисе генпрокурора не упоминают имя российского высокопоставленного чиновника. Однако с 2008 года должность секретаря Совбеза России бессменно занимает Николай Патрушев.
- Его еще называют "серым кардиналом". Патрушев входит в узкий круг доверенных людей Путина.