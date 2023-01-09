У России есть 2 проблемы, – Клочок о циничном заявлении Патрушева о войне в Украине

Секретарь Совбеза Николай Патрушев заявил, что Россия в Украине на самом деле воюет с войсками НАТО. Но даже такому бессмысленному заявлению частично могут поверить россияне.

В этом контексте с заявлением Патрушева для России есть 2 проблемы. Об этом в эфире 24 Канала рассказал политический эксперт Валерий Клочок.

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Поверят даже не все россияне

По его словам, первая из этих проблем – именно то, поверят ли в нее россияне. Собеседник считает, что частично поверят. Но отчасти, потому что даже в России многие знают, что на самом деле происходило в Мариуполе.

Они знают, что это не украинцы бомбили этот город. Они знают, что происходит на войне. Они знают, кто и против кого воюют. Частично,

– убежден Валерий Клочок.

Он также отмечает, что у той части россиян, которые верят, что идут "денацифицировать" и "освобождать от оккупации НАТО", возникают вопросы: почему мы их не встречаем с цветами на оккупированных территориях.

"Такой риторический вопрос: почему харьковчане, которые жили в 30 километрах от России, и которых "оккупировали украинские власти", бегут от них во Львов или Польшу", – говорит политический эксперт.

По его словам, если верить российской логике, украинцы уже давно должны "сдать" нашу власть и встречать Путина и россиян с хлебом и солью.

Валерий Клочок о проблемах России – смотрите видео

Вторая проблема Россий

Вторая огромная проблема российской армии – это коррупция, которая сказывается на обеспечении армии. Лишь недавно украинские военные "затрофеили" вещевой мешок еще со времен Второй мировой войны.

По правде вам скажу, что когда я служил в армии – это 1990-1992 годы – у нас тоже были такие вещевые мешки. Это трудно назвать рюкзаком, а то, что было внутри него – это тоже ужас,

– заявил Валерий Клочок.

По его словам, когда россиян свозят в неподходящих вагонах на фронт, для них это "ок". Но есть вопрос, каково количество людей такой категории, которые согласятся в таких условиях умирать.

"ГУР говорит, что они сейчас хотят мобилизовать 500 тысяч человек. Но они идут мобилизоваться с какой целью – потому что они получают деньги, которые им обещают. Как правило, им часто не выплачивают", – подчеркивает эксперт.

Кроме того, в России уже есть единичные факты принудительного взимания налогов с предприятий. Это значит, что российскому бюджету не хватает денег.

Циническое заявление Патрушева