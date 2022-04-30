Пауки в банке готовятся жрать друг друга, – Подоляк о мобилизации в России
Источник:твиттер Михаила Подоляка
Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк прокомментировал попытки осмыслить вероятность мобилизации в России. По его словам, многие думают об этом исходя из экономической, военной и политической логики.
Однако Михаил Подоляк подчеркнул, что в России мыслят совершенно иными категориями. По его словам, там, прежде всего, речь идет о коррупции.
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Подоляк о мобилизации в России
Советник главы ОП добавил, что мобилизация в России – это национальный стартап под девизом "платы или умрешь". Мол, это шанс для государства-агрессора "выдоить" у своих граждан последние сбережения. При этом россияне продолжают беднеть.
Согласно сообщению Подоляка, российские силовики уже готовятся "обилечивать" призывников, в то же время руководство полиции уже высчитывает свой процент.
Пауки в банке готовятся начать жрать друг друга,
– подчеркнул Подоляк.
Больше новостей о мобилизации в России:
- Центр противодействия дезинформации информирует, что в России сложности с призывом в армию. Поэтому россияне могут организовать теракт на своей территории, чтобы иметь повод для объявления мобилизации.
- Второй вариант – принудительная мобилизация на оккупированных территориях, а третий – убедить население в том, что их военные защищают Родину.
- В МИД Украины подчеркнули, что принудительная мобилизация на временно оккупированных территориях – это военное преступление. Это ведь нарушение норм международного гуманитарного права.