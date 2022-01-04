Речь идет о подразделениях, которые могли бы прибыть в Украину для совместных тренировок, обмена разведданными и т.д. Такое мнение в эфире авторской программы Елены Трибушной "Первые лица" на 24 канале озвучил экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

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"Эта пауза может продолжаться", – подчеркнул Климкин.

Деньги на оборонный бюджет

По словам экс-главы МИД Украины, Запад решил подождать, пока Владимир Путин уйдет с поста президента или пока Россия станет терять позиции. Однако кремлевский лидер направляет дополнительные деньги на военный бюджет и бюджет безопасности.

Наш военный бюджет – плюс 5,95%. После всех слов о российской угрозе он не увеличивается,

– акцентировал Климкин.

Экс-министр убежден, что увеличить оборонный бюджет Украины в два раза в нынешних условиях нельзя. Впрочем, нужно как-то решить этот вопрос, чтобы показать результат Джо Байдену перед очередной закупкой оружия.

Требования России относительно НАТО: последние новости

В МИД России обнародовали проекты договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности. Кремль потребовал не принимать Украину в Альянс.

Украина осудила такие заявления России и выдвинула ответные требования.

В НАТО решили усилить восточный фланг из-за присутствия российских войск возле границ. Североатлантический союз может направить своих военных в Болгарию и Румынию.

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