Мовиться про підрозділи, які могли б прибути в Україну для спільних тренувань, обміну розвідданими тощо. Таку думку в ефірі авторської програми Олени Трибушної "Перші особи" на 24 каналі озвучив ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін.
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"Ця пауза може тривати", – наголосив Клімкін.
Гроші на оборонний бюджет
За словами ексглави МЗС України, Захід вирішив почекати, поки Володимир Путін піде з поста президента або поки Росія почне втрачати позиції. Однак кремлівський лідер скеровує додаткові гроші на військовий та безпековий бюджет.
Наш військовий бюджет – плюс 5,95%. Після всіх слів про російську загрозу він не збільшується,
– акцентував Клімкін.
Ексміністр переконаний, що збільшити оборонний бюджет України в 2 рази у нинішніх умовах не можна. Втім потрібно якось розв'язати це питання, щоб показати результат Джо Байдену перед черговою закупівлею зброї.
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