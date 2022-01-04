Мовиться про підрозділи, які могли б прибути в Україну для спільних тренувань, обміну розвідданими тощо. Таку думку в ефірі авторської програми Олени Трибушної "Перші особи" на 24 каналі озвучив ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін.

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"Ця пауза може тривати", – наголосив Клімкін.

Гроші на оборонний бюджет

За словами ексглави МЗС України, Захід вирішив почекати, поки Володимир Путін піде з поста президента або поки Росія почне втрачати позиції. Однак кремлівський лідер скеровує додаткові гроші на військовий та безпековий бюджет.

Наш військовий бюджет – плюс 5,95%. Після всіх слів про російську загрозу він не збільшується,

– акцентував Клімкін.

Ексміністр переконаний, що збільшити оборонний бюджет України в 2 рази у нинішніх умовах не можна. Втім потрібно якось розв'язати це питання, щоб показати результат Джо Байдену перед черговою закупівлею зброї.

Вимоги Росії щодо НАТО: останні новини

У МЗС Росії оприлюднили проєкти договорів із США та НАТО про гарантії безпеки. Кремль вимагає не приймати Україну в Альянс.

Україна засудила такі заяви Росії та висунула свої вимоги у відповідь.

У НАТО вирішили посилити східний фланг через присутність російських військ біля кордонів. Альянс може скерувати своїх військових у Болгарію та Румунію.

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