Зеленский рассказал, повлияла ли пауза в обмене разведданными на ситуацию на фронте

Пауза в обмене разведданными с США безусловно повлияла на ход боевых действий, хотя длилась не долго. Президент Владимир Зеленский не рассказал детали по этому вопросу из соображений безопасности.

Об этом Владимир Зеленский рассказал во время общения с журналистами, сообщает 24 Канал. Соединенные Штаты после встречи в Саудовской Аравии полностью возобновили поставки оружия в Украину и обмен разведданными.

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Украина вела войну без всякой помощи от США

Очевидно, что пауза в обмене разведданными и прекращение предоставления военной помощи негативно повлияли на Украину. Владимир Зеленский имеет эту информацию. Но президент не считает, что последствия приостановления военной помощи должны стать известными для всех.

Для чего нам сейчас говорить одному, где именно эта пауза и на что конкретно повлияла? Я знаю на что. Это точно не поможет нам, если информация будет публичной,

– заявил Зеленский.

Президент Украины добавил, что если все, в том числе и враги, будут знать, как повлияла пауза в обмене разведданными и оружием, то им станет понятно, где Украина имеет слабые места и в чем имеет или не имеет запасов.

Напомним, обмен разведданными с Украиной возобновили по приказу Дональда Трампа. Разведка Соединенных Штатов подтвердила эту информацию. Пауза в военной помощи для Украины длилась с 4 по 11 марта.

Уже 12 марта из Польши отправили первую после приостановления вооруженную поддержку. Кроме вооружения, которое уже согласовано, США могут возобновить поставки Украине модернизированных дальнобойных бомб GLSDB после исчерпания запасов ракет ATACMS. Эти бомбы уже находятся в Европе.