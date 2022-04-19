Пауза Страстной недели: генсек ООН призвал к 4-дневному пасхальному режиму тишины в Украине

Антониу Гутерриш – генеральный секретарь ООН – призвал к 4-дневному пасхальному режиму тишины в Украине. Он должен начаться в Великий четверг.

Гутерриш подчеркнул, что гуманитарная пауза создала бы необходимые условия, чтобы мирное население могло уехать из зон текущих и ожидаемых боевых действий. Генсек ОНН отметил, что это также позволило бы отправить гуманитарную помощь в населенные пункты, наиболее пострадавшие.

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В частности, Гутерриш подчеркнул, что говорится о Мариуполе, Херсоне, Донецке и Луганске.

Сегодня я призываю сделать 4-дневную гуманитарную паузу Страстной недели, которая начинается в Великий четверг и длится до Пасхи, 24 апреля, чтобы разрешить открыть ряд гуманитарных коридоров,

– заявил генсек ООН.

Гутерриш сообщил, что гуманитарные проблемы – очень серьезные. У людей нет воды, пищи и медикаментов. По словам Гутерриша, более 12 миллионов человек в Украине нуждаются в гуманитарной помощи.

Генсек ОНН также отметил, что в ближайшее время эта цифра может возрасти до 15 миллионов.

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