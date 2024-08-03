Сколько из 100: СМИ получили документы о количестве детей Дурова

На днях основатель телеграмм Павел Дуров заявил, что он является биологическим отцом более 100 детей. 43-летняя россиянка Ирина Болгар связалась с журналистами и рассказала о трех детях предпринимателя.

По словам женщины, она познакомилась с Дуровым летом 2012 года. В начале 2013 года они начали жить вместе полноценной семьей в Санкт-Петербурге.

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Что рассказала Болгар о детях Дурова

Ирина Болгар рассказала, что в Санкт-Петербурге у пары родилось трое детей:

Лея Дурова (2013 года рождения),

Даниэль Дуров (2016 года рождения),

Давид Дуров (2017 года рождения).

В 2018 году, как младшему ребенку исполнилось несколько месяцев, я с детьми переехала в Европу. На тот момент, согласно законам Объединенных Арабских Эмиратов, куда только что переехал Павел, отсутствовала возможность легализации детей, рожденных вне официального брака, и получения права на проживание на территории ОАЭ,

– отметила россиянка.

По ее словам, именно поэтому она с детьми не смогла жить в одной стране с Павлом, однако дети признаны официально и имеют отцовскую фамилию.

По словам Болгар, с 2020 года она с детьми устроилась жить в Швейцарии, хотя до этого дети в 2019 году учились в Латвии. Ирина заверила, что в течение этого времени они с Павлом поддерживали семейные отношения.

По просьбе российского Forbes Ирина Болгар предоставила фотокопии:

свидетельств о рождении детей;

свидетельств о признании Дуровым отцовства,

сканы нотариально заверенных переводов этих документов на французский и английский языки,

семейную фотографию со дня рождения среднего сына Даниэля, сделанную в ее доме в Женеве в январе 2020 года.

Издание объяснило, что они получили подтверждение подлинности документов у переводчика из Женевы, к которому обращалась Болгар.

Ведь в 2020 году, когда они переехали в Швейцарию, свидетельства о рождении детей и установления Дуровым отцовства перевели на французский язык.

Переводчица Александра Вулье (Alexandra Vulliez) из швейцарской ассоциации устных и письменных переводчиков AIT, которая переводила эти документы с русского на французский язык, рассказала – подлинность документов не вызвала у нее никаких сомнений.

На документах был проставлен апостиль, а его ставят только на оригиналы,

– рассказала Вулье.

Журналисты уточнили, что документы заверил в нотариальной палате Женевы нотариус Шанталь Биндер-Раец (Chantal Binder-Raetz). Сейчас нотариус еще не ответил журналистам.

Ирина Болгар заявила о троих детях Дурова / скриншоты из ее инстаграма

Стоит заметить, что на днях Павел Дуров заявил, что является биологическим отцом более 100 детей, поскольку был донором спермы.

По этому поводу Ирина Болгар сказала, что знала об об участии Дурова в анонимной донорской программе. По словам россиянки, они обсуждали эту тему.

Поскольку я не увидела никаких рисков участия его в этой программе для нашей семьи, я ничего не имела против,

– заявила Болгар журналистам.

В то же время она рассказала, что, по условиям программы, Дуров не имеет права искать рожденных от него таким образом детей и эти дети не смогут стать наследниками.

. Двое адвокатов рассказали журналистам, что причина того, что Болгар публично заявила о детях – в деньгах. Мол, цель чисто материальная, "которую в непубличном общении с Дуровым, полюбовно, мирно и тайно достичь не удалось". Сам Дуров заявление Болгар не комментировал, но если верить россиянке – у Дурова пятеро детей. Ведь о двух его детях от брака с одногруппницей Дарьей Бондаренко известно – это Алина Дурова (2009 года рождения) и Михаил Дуров (2010 года рождения).