За словами жінки, вона познайомилась з Дуровим влітку 2012 року. На початку 2013 року вони почали жити разом повноцінною сім'єю в Санкт-Петербурзі.

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Що розповіла Болгар про дітей Дурова

Ірина Болгар розповіла, що у Санкт-Петербурзі у пари надилось троє дітей:

Лея Дурова (2013 року народження),

Даніель Дуров (2016 року народження),

Давид Дуров (2017 року народження).

У 2018 році, як молодшій дитині виповнилося декілька місяців, я з дітьми переїхала до Європи. На той момент, згідно із законами Об'єднаних Арабських Еміратів, куди щойно переїхав Павло, була відсутня можливість легалізації дітей, народжених поза офіційним шлюбом, та отримання права на проживання на території ОАЕ,

– зазначила росіянка.

За її словами, саме тому вона з дітьми не змогла жити в одній країні з Павлом, проте діти визнані офіційно та мають батькове прізвище.

За словами Болгар, з 2020 року вона з дітьми влаштувалась жити у Швейцарії, хоч до цього діти у 2019 році вчились у Латвії. Ірина запевнила, що протягом цього часу вони з Павлом підтримували сімейні стосунки.

На прохання російського Forbes Ірина Болгар надала фотокопії:

свідоцтв про народження дітей;

свідоцтв про визнання Дуровим батьківства,

скани нотаріально завірених перекладів цих документів французькою та англійською мовами,

сімейну фотографію з дня народження середнього сина Даніеля, зроблену в її будинку в Женеві в січні 2020 року.

Видання пояснило, що вони отримали підтвердження справжності документів у перекладача з Женеви, до якого зверталася Болгар.

Адже у 2020 році, коли вони переїхали у Швейцарію, свідоцтва про народження дітей та встановлення Дуровим батьківства переклали на французьку мову.

Перекладачка Олександра Вульє (Alexandra Vulliez) зі швейцарської асоціації усних та письмових перекладачів AIT, яка перекладала ці документи з російської на французьку мову, розповіла – справжність документів не викликала в неї жодних сумнівів.

На документах було проставлено апостиль, а його ставлять лише на оригінали,

– розповіла Вульє.

Журналісти уточнили, що документи засвідчив в нотаріальній палаті Женеви нотаріус Шанталь Біндер-Раєц (Chantal Binder-Raetz). Наразі нотаріус ще не відповів журналістам.

Ірина Болгар заявила про трьох дітей Дурова / скриншоти з її інстаграму

Варто зауважити, що днями Павло Дуров заявив, що є біологічним батьком понад 100 дітей, оскільки був донором сперми.

Щодо цього Ірина Болгар сказала, що знала про про участь Дурова в анонімній донорській програмі. За словами росіянки, вони обговорювали цю тему.

Оскільки я не побачила жодних ризиків участі його в цій програмі для нашої родини, я нічого не мала проти,

– заявила Болгар журналістам.

Водночас вона розповіла, що, за умовами програми, Дуров не має права шукати народжених від нього у такий спосіб дітей й ці діти не зможуть стати спадкоємцями.

Важливо. Двоє адвокатів розповіли журналістам, що причина того, що Болгар публічно заявила про дітей – у грошах. Мовляв, мета чисто матеріальна, "яку у непублічному спілкуванні з Дуровим, полюбовно, мирно та таємно досягти не вдалося". Сам Дуров заяву Болгар не коментував, та якщо вірити росіянці – у Дурова п'ятеро дітей. Адже про двох його дітей від шлюбу з одногрупницею Дарією Бондаренко відомо – це Аліна Дурова (2009 року народження) та Михайло Дуров (2010 року народження).