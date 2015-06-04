Агент-нелегал под глубоким прикрытием: в чем секрет Дурова и как его Telegram влияет на мир

Telegram, созданный Павлом Дуровым в 2013 году, позиционируется как мессенджер для свободы слова и приватности. Однако мессенджер с миллиардом пользователей уже превратился в "серое пространство" между частным общением и соцсетями. Им пользуется широкий круг воров – от наркодилеров и педофилов до российских военных и пропагандистов – и их всех привлекает отсутствие эффективной модерации.

Так, в телеграме можно создавать группы до 200 000 участников и публичные каналы, где одно сообщение мгновенно видят тысячи подписчиков. Содержание мессенджера не индексируется поисковиками и является относительно непрозрачным для сторонних, а этим пользуются злоумышленники: сообщения распространяются быстрее, чем в более модерируемых платформах. Соучредитель Telegram Дуров не скрывает отношения к цензуре – в 2015 году он заявил, что "наше право на приватность важнее страха перед плохими вещами". Это заявление касалось использования телеграма террористами из "Исламского государства".

Как мессенджер российского происхождения стал опорой маргиналов и инструментом избирательных манипуляций – читайте в материале 24 Канала.

В чем технические особенности телеграма

Главная особенность телеграма – он сочетает функции мессенджера и соцсети. Кроме личных чатов, пользователи могут присоединяться к большим группам и каналам вроде рассылок. Эти функции также есть в вайбере и WhatsApp, однако там они появились позже телеграм.

По умолчанию обычные чаты (не секретные) не имеют сквозного шифрования: они хранятся зашифрованными на сервере Telegram, а опция "секретных чатов" с E2E-шифрованием требует ручного включения. Поэтому фактически большинство групповых чатов хранятся в мессенджере, который технически может видеть их содержимое. В публичных каналах и группах пользователи обычно не указывают реальных имен или номеров (номер телефона не видно), а для регистрации достаточно псевдонима – говорится об обещании анонимности.

С одной стороны, это привлекает обычных читателей – по опросу, в 2024 году 73% украинцев получают новости именно через Telegram. С другой – делает модерирование и идентификацию нарушений чрезвычайно сложными. Внешний наблюдатель просто не видит частные чаты чужих групп, а даже полученные жалобы на контент часто остаются без ответа.



Сама частная природа Telegram ограничивает эффективность модерации. Поэтому контент экстремистского или конспирологического характера может выстреливать вверх, оставаясь практически бесконтрольным.

Роль Telegram в выборах и дезинформации

В то же время Telegram играет все более заметную роль в политике и информационных войнах. Европейские и американские медиа в прошлом году, в год выборов, фиксировали рост потока дезинформации именно через Telegram. В частности, в контексте выборов в Европарламент 2024 года Telegram был ключевым инструментом России для подрыва поддержки Украины, писал Bloomberg.

По внутренней оценке ЕС, Telegram сыграл центральную роль в распространении фейков на темы войны в Украине, Ближнего Востока, миграции, изменения климата и предвыборных кампаний. Это подтверждала и тогдашний премьер Эстонии Кая Каллас, по словам которой, в телеграме дезинформация распространяется открыто и полностью бесконтрольно.

Большинство запросов властей об удалении вредоносного контента там игнорируются. Даниэль Мило, экс-директор центра гибридных угроз из МВД Словакии сообщал Bloomberg, что правила Telegram в этом отношении "очень-очень мягкие" – там почти нет модерации.

Пример Румынии

С приближением президентской гонки в Румынии весной 2025-го Telegram оказался в центре скандала. Основатель Павел Дуров публично заявил, что некое западноевропейское правительство (намек на Францию) якобы просило его "заглушить консервативные голоса" на платформе перед голосованием.

Как позже сообщило издание Politico, во время выборов в Румынии Дуров обвинил главу французской внешней разведки (DGSE) Николя Лернера в давлении. По словам Дурова, во время встречи в парижском отеле Crillon весной Лернер требовал, чтобы он "заглушил консервативные голоса" в своем мессенджере, с целью повлиять на румынские президентские выборы.

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Что стоит знать о выборах в Румынии

24 ноября 2024 года в Румынии состоялся первый тур президентских выборов. Неожиданно лидером голосования стал независимый кандидат ультраправого направления Келин Джорджеску, набрав 22,94% голосов. Его поддержка выросла благодаря активной кампании в социальных сетях, в частности TikTok, где его месседжи о мире и антиукраинские настроения получили широкую популярность. На втором месте оказалась реформистка Елена Ласкони из партии "Союз за спасение Румынии" (USR), которая получила 19,18% голосов. Третье место занял премьер-министр Марчел Чолаку из Социал-демократической партии (PSD) с результатом 19,15%.



6 декабря 2024 года Конституционный суд Румынии аннулировал результаты первого тура выборов, ссылаясь на доказательства вмешательства со стороны России. Согласно рассекреченным данным, почти 800 аккаунтов в TikTok, созданных в 2016 году, были активированы для продвижения Джорджеску. Кроме того, 25 000 новых аккаунтов стали активными за две недели до выборов. Эти действия были частью гибридной атаки, направленной на манипуляцию общественным мнением. Решение суда вызвало разные реакции: Джорджеску назвал это "государственным переворотом", тогда как премьер-министр Чолаку поддержал аннулирование, считая его необходимым для защиты демократии.



После аннулирования результатов правительство назначило новые выборы: первый тур состоялся 4 мая, а второй – 18 мая 2025 года. Во втором туре соревновались независимый кандидат Никушор Дан, бывший мэр Бухареста, и националист Георге Симион из партии AUR. Никушор Дан одержал победу с результатом 53,6%, получив поддержку преимущественно в городских районах, среди женщин и этнических меньшинств. 26 мая 2025 года Никушор Дан официально вступил в должность президента Румынии. Его победа означает возвращение страны к проевропейскому курсу после периода политической нестабильности.

По словам Дурова, он отказался "ограничивать свободу слова румынских пользователей и блокировать их политические каналы".

Во французском правительстве считают, что эти обвинения могут быть связаны с возмущением Дурова из-за судебного дела против него во Франции – его обвиняют в бездействии в отношении незаконного контента на платформе. После ареста в августе 2024 года Дуров находится под судебным контролем и не может покидать страну без разрешения. 12 мая ему отказали в поездке в США, где он планировал переговоры с инвесторами.

Несмотря на упреки, Telegram после ареста начал частично отвечать на запросы французских служб по борьбе с терроризмом и детской порнографией. В марте мессенджер даже впервые прислал представителя на межведомственную встречу по шифрованию, хотя тот прибыл с опозданием и не владел французским.

В апреле Дуров заявил, что выведет Telegram из Франции, если правительство будет настаивать на внедрении "бэкдора" – механизма доступа к зашифрованным сообщениям.

Французские службы не ожидали публичной атаки во время румынских выборов и восприняли ее как скоординированную медиа-кампанию. DGSE отрицала политическое давление, но не опровергла сам факт встречи. Правительственная чиновница в комментарии Politico признала, что государство все чаще вынуждено реагировать на информационные атаки со стороны влиятельных фигур, таких как Дуров или Илон Маск.

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Какая ситуация с телеграмом в Украине

19 сентября 2024 года в Украине ограничили использование Telegram на служебных устройствах госслужащих, военных, работников критической инфраструктуры. Запрет касается только переписки и пересылки файлов, при этом каналы органов власти остаются доступными и мессенджер не запрещен для личного пользования.

Причина – угроза нацбезопасности. Глава ГУР Кирилл Буданов заявил о наличии у российских спецслужб доступа к переписке пользователей Telegram, в частности к удаленным сообщениям. СБУ и Генштаб добавили, что мессенджер активно используется врагом для кибератак, фишинга, корректировки ударов.

Исключения – только для служебного долга. Если Telegram является частью профессиональной деятельности, его использование допускается. Это коллективное решение Национального координационного центра кибербезопасности, поддержанное Минобороны, СБУ, Госспецсвязью, Минцифрой и т.д.

Telegram не запрещен полностью. Как объяснил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко, ограничения касаются исключительно служебных девайсов. Личное пользование не запрещается.



В то же время для войска мессенджер не ограничили полностью – это рекомендация, которую Ставка Главнокомандующего может сделать обязательной. Общего запрета на использование Telegram по Украине не планируется.

Что с телеграмом в США

В США Telegram пока не доминирует среди соцсетей, но стал пристанищем для крайних радикальных движений. Правозащитники фиксируют там рост насильственных постов перед выборами. Так, Global Project on Hate and Extremism сообщил об увеличении сообщений об "украденных" выборах на 317% в октябре 2024-го именно в телеграме.

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Например, радикальная организация Proud Boys через Telegram призвала своих членов "держать ружья рядом" на случай "кражи" голосования. Говорилось о возможности победы кандидата от демократов на президентских выборах осенью. Такие призывы указывают, что в лояльных к конспирологии сообществах отсутствие жестких правил Telegram подпитывает риторику страха и готовности к насилию.

Павел Дуров: связи с Россией и ФСБ

Сам Дуров – фигура противоречивая. Рожденный в России, он в 2006 – 2014 годах был соучредителем и гендиректором крупнейшей соцсети VKontakte. Когда в 2012 году ФСБ приказало ему удалить оппозиционные группы, Дуров отказался и впоследствии был вынужден продать ВКонтакте государству. Этот конфликт с Кремлем стал публичной причиной его выезда из России и создания Telegram с опорой на западные юрисдикции.

Сейчас штаб-квартира Telegram официально зарегистрирована на Британских Виргинских островах, однако фактически работает из Дубая, а Дуров имеет гражданство Франции, ОАЭ и нескольких других стран.



В 2024 году Дуров оказался в европейской юрисдикции: в августе его задержали во Франции по обвинению в создании условий для торговли наркотиками, детской порнографией и другими преступлениями на платформе. Как уже упоминалось, сейчас бизнесмен не может покидать Францию без разрешения следствия.

Сам Дуров в своем канале отвечает, что "никогда не разглашал ни одного байта" частных сообщений пользователей, повторяя обещание не идти на компромиссы с шифрованием.

Дуров также отрицает любые связи с российским правительством. Информацию о том, что Telegram якобы подконтролен российским властям, распространяют "люди с очень ограниченным пониманием", заявил в прошлом году Дуров в интервью Такеру Карлсону, американскому пропагандисту и любителю России:

Такое могут говорить люди с очень ограниченным представлением о происхождении Telegram. И их могут поощрять наши конкуренты, которые видят в этом удобный способ нас дискредитировать, потому что Telegram распространяется, как лесной пожар.

В российских СМИ зато уже ведутся конспирологические теории: якобы его задержание во Франции организовали западные спецслужбы, чтобы получить "ключи" Telegram и доступ к чатам миллионов россиян. Пропагандисты даже предупреждают пользователей удалять чувствительные беседы из мессенджера. На фоне этого критики отмечают парадокс: несмотря на слухи, именно Дурова когда-то разыскивала ФСБ (в 2018 году он отказался выдать ключи шифрования, и Кремль ответил запретом телеграма в России).

Интересно! Антон Мельник, бывший эксперт Минцифры, считает Дурова агентом-нелегалом, то есть агентом, который действует под глубоким прикрытием и по легенде не имеет официальной связи с государством, которое представляет.



Это самый сложный тип разведчика для выявления и высокий уровень профессионализма в шпионаже, хотя Дуров имеет действительный паспорт гражданина России по состоянию на 2024 год, а также еще три других гражданства.

В то же время большинство российских оппозиционеров и медиа продолжают доверять Telegram как площадке для альтернативной информации. Это только запутывает ситуацию – Кремль то пытается блокировать телеграм, то продолжает использовать его как официальную площадку (там, как и в Украине, дублируются все правительственные сообщения, в том числе и о войне).

Какой была хронология блокировки телеграма в России

2017. Роскомнадзор требует от Telegram зарегистрироваться как "организатор распространения информации" и передавать ФСБ ключи для дешифровки сообщений. Telegram частично соглашается, но не предоставляет ключи. В октябре мессенджер оштрафовали на 800 тысяч рублей. Дуров привлекает правозащитников из "Агоры" к защите в суде.

2018. Telegram подает жалобу в ЕСПЧ на решение о штрафе. В марте Верховный суд России признает требования ФСБ законными. 13 апреля суд постановляет заблокировать Telegram, и Роскомнадзор начинает блокировку 16 апреля. В июне подается вторая жалоба в ЕСПЧ – уже на саму блокировку. В Москве проходит массовая акция протеста в поддержку Telegram.

2019. Телеграм меняет юридическое лицо: теперь жалобщиком в ЕСПЧ является компания с Британских Виргинских островов. Судебный процесс продолжается.

2020. В апреле российские депутаты предлагают отменить блокировку Telegram из-за его использования государством для оповещения во время пандемии. Дуров поддерживает инициативу. 18 июня Роскомнадзор официально отменяет блокировку, не отменяя судебное решение. ЕСПЧ начинает официальное рассмотрение жалобы Telegram.

2022. Telegram не отвечает на запросы ЕСПЧ. Дуров и его команда игнорируют судебный процесс, несмотря на напоминания. Представителем Telegram суд указывает нового адвоката – Анастасию Чиганову-Залескую.

2024. ЕСПЧ признал незаконным требование передавать ФСБ ключи для дешифровки сообщений. Россия обязана выплатить компенсации 26 лицам, среди которых Юлия Навальная и журналист Александр Плющев.

2025. 24 апреля ЕСПЧ решает прекратить рассмотрение дела из-за отсутствия интереса со стороны заявителя. Формально решение опубликовано 15 мая. Стоит отметить, что после исключения России из Совета Европы в 2022 году ЕСПЧ и дальше рассматривает дела о нарушениях до 16 сентября 2022-го.

То, что в 2025-м суд прекратил рассмотрение из-за отсутствия интереса со стороны заявителя выглядит странно, особенно на фоне многолетней борьбы Telegram с российскими органами – по крайней мере на публичном уровне.

Такое положение дел действительно не исключает предположение Антона Мельника о том, что Павел Дуров может быть глубоко законспирированным агентом влияния российских спецслужб. По меньшей мере его двойная позиция – независимость и одновременное сохранение функциональности на территории России – оставляет много вопросов без четких ответов.