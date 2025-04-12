Болезненная потеря для Украины: в сети опубликовали фото погибшего пилота F-16 Павла Иванова

12 апреля Украину всколыхнула трагическая новость – защищая Украину, погиб молодой пилот Павел Иванов. Герою было 26 лет, но он уже умело управлял истребителем F-16 и выполнял боевые задачи.

О гибели Павла Иванова сообщили военные и друзья. Они же опубликовали фото молодого летчика. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на посты в социальных сетях.

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Погиб молодой украинский пилот

О том, что Павел Иванов не вернулся с боевого задания стало известно 12 апреля. Он был одним из тех пилотов, которые на F-16 выполняют тяжелые задачи по защите Украины на разных направлениях в невероятно сложных условиях. Причины гибели Павла Иванова будет выяснять межведомственная комиссия, которая уже начала работу.

В 26 лет Павел Иванов имел звание капитана и прошел обучение по управлению самолетом F-16. Он защищал Украину в составе Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, делал боевые вылеты, чтобы уничтожать оккупантов. Но в один момент его жизнь оборвалась. Пилот Павел Иванов погиб как Герой в небе.

Побратимы сразу же выразили соболезнования семье и близким по поводу гибели молодого воина. Они показали фото Павла Иванова, которое было сделано возле самолета. На нем Герой одет в полную амуницию летчика.

Вечная Слава Герою,

– написал под фотографией военный и мэр Геническа Станислав Бунятов.

Пилот Павел Иванов погиб в небе 12 апреля / Фото libkos

С Павлом Ивановым был знаком известный фотограф Константин Либеров . В своем Instagram он написал, что потеря украинского пилота – это очень больно.

Самое болезненное – помню, как ты радовался, когда узнал, что поедешь учиться на F-16. Все радовались,

– вспомнил он.

Потеря самолета – это ничто по сравнению с тем, что из-за войны погиб еще один Герой, молодой человек, у которого впереди была вся жизнь. Вечный почет и память защитнику Украины Павлу Иванову!