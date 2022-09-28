Махинации с запуском реестра доноров: экс-замглавы Минздрава Ковтонюк прокомментировал обвинение

Бывший замглавы Минздрава прокомментировал подозрение, о котором ему сообщило Государственное бюро расследований. Павел Ковтонюк объяснил, что он давал показания ДБР как свидетель по делу.

По словам экс-чиновника, вручение подозрения стало для него неожиданностью. Также он сказал, что обвинение в его отношении заключается только в одном – в преступной халатности в должности.

Читайте также Дело на два миллиона гривен: бывшего заместителя главы Минздрава разоблачили на сделках

Ковтонюк прокомментировал вручение подозрения

Я действительно подписал эти документы в конце 2018 года. Они были должным образом заверены, а закупка была произведена по закону. Я не занимался этой темой в министерстве, а документ подписал потому, что профильного заместителя не было на месте,

– объяснил Павел Ковтонюк.

По его словам, закупку важно было завершить до конца месяца, а в его команде не было принято прикрываться тем, что это не его тема или избегать ответственности. По его словам, ответственность была велика.

Экс-замглавы Министерства здравоохранения пояснил, что:

если бы не провели закупку, то в 2019 году не смогли проводить реформу в сфере трансплантации костного мозга от неродственных доноров. А в таких операциях ежегодно нуждаются только 70 – 100 детей с тяжелыми болезнями (по состоянию на начало полномасштабной войны);

в 2019 году планировалось, что Украина сможет интегрироваться в большую международную базу доноров для детей и взрослых. Именно для этого и потребовался доступ к реестру, нужна была закупка, именно поэтому он подписал эти документы.

"Думаю, именно не подписать их было бы преступлением. Если бы я вернулся в тот день, я бы подписал их снова", – сказал Павел Ковтонюк.

Он также напомнил, что это только подозрение, расследование продолжается, а суда еще не было. Также экс-заместитель Минздрава пообещал, что будет защищать свою репутацию.

Подозрение Павлу Ковтонюку: коротко