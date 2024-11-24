Без отца остался сын: на Луганщине погиб 40-летний воин с Черниговщины

На фронте погиб 40-летний Павел Пархоменко. Герой защищал Украину с первых дней полномасштабного вторжения.

24 Канал пишет со ссылкой на Сосницкую общину, что военный погиб в Луганской области.

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Что известно о трагедии на Черниговщине

К сожалению, 18 ноября 2024 года, военный погиб во время выполнения боевого задания на Луганщине,

– рассказали в общине.

Военный с 2002 по 2003 год – проходил срочную военную службу. В 2014 – 2015 годах участвовал в антитеррористической операции на территории Луганской и Донецкой областей.

Когда началось полномасштабное вторжение, в феврале 2022 года, снова стал на защиту Украины.

У Героя остались родители, жена, сын и сестра.

Вся Сосницкая община выражает соболезнования семье и всем родным военного. Вечная память и слава Герою!

– сказали в общине.

Что известно о Павле Пархоменко

Павла Пархоменко родом из села Ольшаное, что в Сосницкой поселковой общине Корюковского района Черниговской области.

Он родился 26 марта 1984 года. Учился сначала в Ольшанской школе, впоследствии получил образование электромонтера в Черниговском ПТУ №1.

После АТО работал в ООО "Производственно-строительная компания "Градостроитель" в Киеве. Однако мирную жизнь бойца снова прервала война в 2022 году.

24 Канал искренне соболезнует родным и близким Героя. Вечная и светлая память защитнику.