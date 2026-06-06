Об этом говорится в официальном указе №482/2026, опубликованном на сайте президента Украины.

К теме Ко Дню журналиста Зеленский наградил орденом ведущую 24 Канала Софию Трощук

Что известно о награждении Павлова?

Телеоператор 24 Канала Павел Павлов, который работает в населенных пунктах, находящихся под российскими атаками, получил орден "За заслуги" III степени.

"За весомый личный вклад в развитие отечественной журналистики и информационной сферы, высокое профессиональное мастерство и самоотверженность, выявленные во время освещения событий полномасштабного вторжения России, многолетний добросовестный труд постановляю наградить орденом "За заслуги" III степени ... Павлова Павла Михайловича – телеоператора 24 канала Частного акционерного общества "Телерадиокомпания Люкс", – говорится в тексте указа.

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Кто еще с 24 Канала получил награду от Зеленского?

Ведущая 24 Канала София Трощук получила орден княгини Ольги III степени. По словам Софии, новость стала для нее эмоциональным сюрпризом – о награде она услышала утром от коллеги и сначала даже не сразу осознала, что произошло.

Она отметила, что воспринимает награду как признание не только личной работы, но и труда всего журналистского сообщества и аудитории, для которой она работает. Также добавила, что планирует и в дальнейшем усиленно работать для расширения круга неравнодушных зрителей и читателей. Отдельно она вспомнила, что из-за войны потеряла двух коллег и друзей – оператора Юрия Олейника и видеодизайнера Василия Довбуша.