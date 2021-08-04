Павел Рябикин победил в конкурсе на должность главы Гостаможни, который проводило правительство. Рябикин возглавляет ведомство с 2019 года.

О победе Павла Рябикина стало известно 4 августа. Конкурс на должность руководителя Государственной таможенной службы правительство объявило 1 июля 2021 года.

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Рябикин победил в конкурсе

Павла Рябикина определили победителем конкурса на должность главы Государственной таможенной службы,

– сообщил Гончаренко.

Павла Рябикина назначили на должность главы Гостаможни в ноябре 2019 года. Это случилось без конкурса – по "карантинной процедуре".

Коротко о Павле Рябикина

Павел Рябикин стал председателем Государственной таможенной службы после увольнения Максима Нефедова. До этого он был руководителем аэропорта "Борисполь".

Также он трижды был народным депутатом – в 2000 – 2002 годах и 2002 – 2005 годах – беспартийный. В 2012 – 2014 годах – уже от партии "УДАР".

На посту руководителя он анонсировал, что с 1 июля сотрудников переведут на контракты. Их оформят в отдельные подразделения единого юридического лица Гостаможни.

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Председателя Гостаможни назначают на 5 лет или на год. Также есть право повторного назначения без проведения конкурса для лиц, старше 65 лет.