Павел Рябикин победил в конкурсе на должность главы Гостаможни
4 августа 2021 , 18:13Читати новину українською
Источник:телеграм Алексея Гончаренко
Павел Рябикин победил в конкурсе на должность главы Гостаможни, который проводило правительство. Рябикин возглавляет ведомство с 2019 года.
О победе Павла Рябикина стало известно 4 августа. Конкурс на должность руководителя Государственной таможенной службы правительство объявило 1 июля 2021 года.
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Рябикин победил в конкурсе
Павла Рябикина определили победителем конкурса на должность главы Государственной таможенной службы,
– сообщил Гончаренко.
Павла Рябикина назначили на должность главы Гостаможни в ноябре 2019 года. Это случилось без конкурса – по "карантинной процедуре".Обратите внимание! Председателя Гостаможни назначают на 5 лет или на год. Также есть право повторного назначения без проведения конкурса для лиц, старше 65 лет.
Коротко о Павле Рябикина
- Павел Рябикин стал председателем Государственной таможенной службы после увольнения Максима Нефедова. До этого он был руководителем аэропорта "Борисполь".
- Также он трижды был народным депутатом – в 2000 – 2002 годах и 2002 – 2005 годах – беспартийный. В 2012 – 2014 годах – уже от партии "УДАР".
- На посту руководителя он анонсировал, что с 1 июля сотрудников переведут на контракты. Их оформят в отдельные подразделения единого юридического лица Гостаможни.
- Подробнее о Рябикине читайте здесь.