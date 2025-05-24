Сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Павла Шереметы в Facebook.

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Шеремета присоединился к Силам обороны

Бывший министр экономического развития и торговли Украины Павел Шеремета, который возглавлял министерство в 2014 году, мобилизовался в ряды Национальной гвардии Украины.

О своем решении он сообщил на личной странице в соцсетях. Однако дополнительных подробностей он не предоставил.

Что известно о Шеремете

В 2014 году, в составе правительства Арсения Яценюка, Шеремета занимал должность министра экономики с февраля по сентябрь. Он подал в отставку после конфликта относительно кадровых решений в правительстве, в частности из-за назначения Валерия Пятницкого на должность заместителя министра без согласования с ним и без его представления.

После отставки Шеремета занимался преподаванием и консалтингом.

До назначения в правительство он работал в Малайзии, где возглавлял Школу бизнеса при Международном университете. Также Шеремета является одним из основателей Киево-Могилянской бизнес-школы.

Напомним, что недавно в ряды Нацгвардии также вступил журналист Юрий Бутусов. Свое решение он объяснил тем, что "война требует решений по существу".