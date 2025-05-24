Повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Павла Шеремети у Facebook.

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Шеремета приєднався до Сил оборони

Колишній міністр економічного розвитку і торгівлі України Павло Шеремета, який очолював міністерство у 2014 році, мобілізувався до лав Національної гвардії України.

Про своє рішення він повідомив на особистій сторінці у соцмережах. Однак додаткових подробиць він не надав.

Що відомо про Шеремету

У 2014 році, в складі уряду Арсенія Яценюка, Шеремета обіймав посаду міністра економіки з лютого до вересня. Він подав у відставку після конфлікту щодо кадрових рішень в уряді, зокрема через призначення Валерія П’ятницького на посаду заступника міністра без погодження з ним і без його подання.

Після відставки Шеремета займався викладанням і консалтингом.

До призначення в уряд він працював у Малайзії, де очолював Школу бізнесу при Міжнародному університеті. Також Шеремета є одним із засновників Києво-Могилянської бізнес-школи.

Нагадаємо, що нещодавно до лав Нацгвардії також приєднався журналіст Юрій Бутусов. Своє рішення він пояснив тим, що "війна потребує рішень по суті".