В эксклюзивном интервью для сайта 24 Канала военный Украины, командир отделения Павел Вышебаба прокомментировал эти дискуссии по поводу языка. По его мнению, военного понять можно, однако гражданского – нет.

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Эти аргументы – оправдание бездействия

Павел Вышебаба подчеркнул, что, пользуясь такими аргументами, люди просто оправдывают свое бездействие. Ведь есть разница между жизнью на фронте и в тылу. В частности, в экстремальной ситуации важно оперативно передать информацию, а не вспоминать правила речи.

Если военный говорит по-русски, то его можно понять. Ему, чтобы перейти на украинский, нужно приложить определенные усилия, а воину может быть просто не до того,

– подчеркнул военный.

И даже несмотря на это, украинский язык на войне является элементом безопасности. Ведь он позволяет отличить своего от оккупанта.

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Также военный подчеркнул, что не понимает тех, кто упорно не переходит на украинский. В качестве примера он привел себя же, ведь до перехода на украинский длительное время, 30 лет, говорил по-русски. Следовательно, главное – это желание.

Русской культуры не должно быть в украинском пространстве

Павел Вышебаба отметил и то, что сейчас уже многие поняли роль культуры в безопасности страны, и роль блогеров, музыкантов и актеров в информационной войне.

Культура – точно не вне политики. Вообще, если ты создаешь что-нибудь на украинском, это уже твой политический манифест за государство,

– сказал он.

Однако предстоит еще много работы, в ближайшие годы Украине вряд ли удастся полностью украинизировать население. Для прогресса нужно, в частности, постоянно объяснять, какое скрытое влияние российский контент имеет на мировоззрение украинцев, "как культура и спрятанные нарративы в песнях влияют на то, как мы потом принимаем решения".

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Так, большее употребление российского контента создает более плотную эмоциональную связь со страной-оккупанткой. А поскольку "Россия – наш враг, мы должны уничтожить врага". В то же время эмоциональная связь с этим государством приводит и к жалости врагов.

"Я за полный разрыв отношений с Россией. Мы не должны искать хороших россиян. Имею непопулярное мнение – я против воюющих на нашей стороне россиян. Мы справимся без них. Эти несколько сотен людей могут информационно больше навредить, ведь мы и дальше будем думать, что у России есть хорошие люди. Если они хотят свободной России, то пусть едут в Россию и делают там какие-то диверсии", – подытожил Павел Вышебаба.