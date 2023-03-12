В ексклюзивному інтерв'ю для сайту 24 Каналу військовий України, командир відділення Павло Вишебаба прокоментував ці дискусії щодо мови. На його думку, військового зрозуміти можна, однак цивільного – ні.

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Ці аргументи – виправдання бездіяльності

Павло Вишебаба підкреслив, що послуговуючись такими аргументами люди просто виправдовують свою бездіяльність. Адже є велика різниця між життям на фронті та у тилу. Зокрема, в екстремальній ситуації важливо оперативно передати інформацію, а не згадувати правила мови.

Якщо військовий розмовляє російською, то його можна зрозуміти. Йому, щоб перейти на українську, треба докласти певних зусиль, а воїну може бути просто не до того,

– підкреслив військовий.

І навіть попри це українська мова на війні є елементом безпеки. Адже вона дає змогу відрізнити свого від окупанта.

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Також військовий наголосив, що не розуміє тих, хто вперто не переходить на українську. Як приклад він навів себе ж, адже до переходу на українську тривалий час, 30 років, розмовляв російською. А відтак головне – це бажання.

Російської культури не повинно бути в українському просторі

Павло Вишебаба наголосив й на тому, що наразі уже багато людей зрозуміли роль культури у безпеці країни, і роль блогерів, музикантів та акторів в інформаційній війні.

Культура – точно не поза політикою. Взагалі, якщо ти створюєш щось українською, це вже твій політичний маніфест за державу,

– сказав він.

Однак попереду ще багато роботи, найближчими роками Україні навряд вдасться повністю українізувати населення. Задля прогресу потрібно, зокрема, постійно пояснювати, який прихований вплив російський контент має на світобачення українців, "як культура і заховані наративи у піснях впливають на те, як ми потім схвалюємо рішення".

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Так, більше вживання російського контенту створює щільніший емоційний зв'язок з країною-окупанткою. А оскільки "Росія – наш ворог, ми маємо знищити ворога". Натомість емоційний зв'язок з цією державою призводить й до жалю ворогів.

"Я за повний розрив стосунків з Росією. Ми не маємо шукати хороших росіян. Маю непопулярну думку – я проти росіян, які воюють на нашому боці. Ми впораємося без них. Ці декілька сотень людей можуть інформаційно більше нашкодити, адже ми й далі будемо думати, що в Росії є хороші люди. Якщо вони хочуть вільної Росії, то хай їдуть у Росію і роблять там якісь диверсії", – підсумував Павло Вишебаба.