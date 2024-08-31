Уверял, что сотрудничает с контрразведкой Франции: известны детали допроса Павла Дурова

Несколько дней назад французские правоохранители допросили основателя Telegram. В СМИ рассказали, о чем говорил Павел Дуров.

29 августа российского миллиардера отпустили из-под стражи. Он покинул здание суда в Париже в сопровождении охранников и на частном авто. Для того, чтобы выйти на свободу, Дуров должен был уплатить залог в размере 5 миллионов евро.

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Что сказал Дуров следователям

Во время допроса Дуров заявил следователям, что поддерживал связь с работниками Главного управления внутренней безопасности Франции (DGSI). В частности, он имел встречу с ними в Дубае.

Кроме того, он рассказал, что в рамках борьбы с терроризмом открыл официальный канал связи с DGSI с горячей линией и специальной электронной почтой.

Также Дуров выразил готовность к сотрудничеству с французскими правоохранительными органами и предоставил им свой мобильный телефон с кодом доступа.

Эту информацию в СМИ ни Дуров, ни французское следствие не комментировали.

Напомним, что бизнесмена задержали в аэропорту Парижа 24 августа. Впоследствии ему предъявили обвинения в 12 преступлениях, в частности распространении наркотиков, мошенничестве, хранении порноконтента, отмывании денег и тому подобное. Это связано с тем, что мессенджер Telegram не имеет модерации.