В Бердянске могли взорвать известного коллаборанта, "заместителя" квазимера, – МВА
Источник:Виктория Галицина
На рассвете во временно оккупированном Бердянске прогремел мощный взрыв. Глава городской военной администрации заявила, что могли ликвидировать коллаборанта Павла Ищука.
Он был квазизаместителем "мэра" Бердянска по внешней, внутренней политике и массовым коммуникациям. В Украине его осудили за коллаборационистскую деятельность.
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В Бердянске могли взорвать коллаборанта Ищука
Учитывая объективные причины, связанные с оккупацией города, отмечаем, что информация может уточняться,
– заявила руководительница Бердянской МВА Виктория Галицина.
Она также пояснила, что в мае 2023 года Октябрьский районный суд города Запорожья заочно признал виновным Павла Ищука в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 5 статьи 111-1 Уголовного кодекса Украины, то есть за добровольное занятие гражданином Украины должности, связанной с выполнением функций в незаконных органах власти, созданных на временно оккупированной территории, в том числе – в оккупационной администрации государства-агрессора.
Также ему назначили наказание в виде 8 лет лишения свободы с лишением права занимать должности в органах государственной власти, местного самоуправления, государственных, коммунальных предприятиях, учреждениях, организациях любой формы собственности и в органах, предоставляющих публичные услуги, сроком на 15 лет, с конфискацией всего имущества.