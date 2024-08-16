В Бердянске могли взорвать известного коллаборанта, "заместителя" квазимера, – МВА

На рассвете во временно оккупированном Бердянске прогремел мощный взрыв. Глава городской военной администрации заявила, что могли ликвидировать коллаборанта Павла Ищука.

Он был квазизаместителем "мэра" Бердянска по внешней, внутренней политике и массовым коммуникациям. В Украине его осудили за коллаборационистскую деятельность.

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В Бердянске могли взорвать коллаборанта Ищука

Учитывая объективные причины, связанные с оккупацией города, отмечаем, что информация может уточняться,

– заявила руководительница Бердянской МВА Виктория Галицина.

Она также пояснила, что в мае 2023 года Октябрьский районный суд города Запорожья заочно признал виновным Павла Ищука в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 5 статьи 111-1 Уголовного кодекса Украины, то есть за добровольное занятие гражданином Украины должности, связанной с выполнением функций в незаконных органах власти, созданных на временно оккупированной территории, в том числе – в оккупационной администрации государства-агрессора.

Также ему назначили наказание в виде 8 лет лишения свободы с лишением права занимать должности в органах государственной власти, местного самоуправления, государственных, коммунальных предприятиях, учреждениях, организациях любой формы собственности и в органах, предоставляющих публичные услуги, сроком на 15 лет, с конфискацией всего имущества.