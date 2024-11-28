Сухопутные войска увеличат применение наземных беспилотных комплексов, – Павлюк

Со следующего года украинская армия существенно увеличит применение на поле боя роботизированных систем, чтобы максимально сохранить жизнь и здоровье наших защитников.

Об этом рассказал командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Павлюк в интервью "Укринформу", сообщает 24 Канал.

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Применение беспилотных наземных комплексов подразделениями Сухопутных войск стремительно развивается и масштабируется. Если в начале полномасштабной агрессии наземные комплексы были только у нескольких воинских частей и преимущественно выполняли задачи логистического обеспечения, то сегодня наземные комплексы как средство выполнения всего спектра боевых и специальных задач выходят на такой же уровень важности, как авиационные комплексы. Сухопутные войска стремятся увеличить применение беспилотных систем в целом для максимального сохранения жизни и здоровья личного состава, – рассказал Александр Павлюк.

Беспилотные наземные комплексы будут внедрять по 2 направлениям

Командующий Сухопутных войск отметил, что беспилотные наземные комплексы будут внедряться по двум направлениям.

"Первый – это "роботизация" имеющихся подразделений для улучшения их эффективности и наращивания возможностей по выполнению боевых и специальных задач. Второй – создание отдельных подразделений беспилотных наземных комплексов, которые будут выполнять задачи так называемых Центров компетенции по применению, технической поддержке и развитию наземных комплексов", – пояснил Павлюк.

Он подчеркнул, что в 2025 году предполагается ввести в состав воинских частей специальные дополнительные подразделения, которые будут управлять работой беспилотных наземных комплексов.

Также продолжается работа по созданию надежной системы связи и управления, чтоб обеспечить непрерывное и одновременное применение всех имеющихся беспилотных средств в подразделении – как наземных, так и воздушных.

Александр Павлюк подчеркнул, что с учетом растущей роли беспилотных систем на поле боя с 1 ноября внесены изменения в программу базовой общевойсковой подготовки (БЗВП), которую проходят военнослужащие.

"В последнюю, четвертую, редакцию программы были внесены новые элементы подготовки. Война постоянно меняется, и мы должны готовить военнослужащих с учетом этих изменений. Например, с 1 ноября рекруты активно изучают противодействие БПЛА, РЭБ, оборудование и маскировку позиций. Среди новых упражнений – сбитие БпЛА с помощью помпового ружья. Новобранцы отрабатывают его по имитированному дрону. То есть по цели, прикрепленной к реальному беспилотнику. На рекрутов делают имитационные сбросы с дронов, чтобы они привыкали к реалиям современной войны и, что очень важно, понимали, как этому противодействовать", – рассказал Александр Павлюк.

Также, по словам командующего Сухопутных войск, в ближайшее время увеличится количество инструкторов. В частности, в Центре подготовки сержантского состава, который готовит инструкторов для Сухопутных войск, одновременно будут проходить подготовку вдвое больше военнослужащих, чем сейчас.