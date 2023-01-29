А черное – это печаль: Зеленский опубликовал воспоминание о Дмитрии Павлычке

29 января 2023, 22:34
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Источник:

телеграмм Владимира Зеленского

В воскресенье, 29 января, скончался поэт, общественно-политический деятель и Герой Украины Дмитрий Павлычко. Президент Владимир Зеленский отреагировал на весомую потерю для государства.

Павлычко как шестидесятник был не только творческой личностью, но и активным участником политической жизни Украины. Особенно в конце существования СССР и после провозглашения независимости Украины.

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Президент поделился воспоминаниями о Павлычке

Герой Украины, поэт-шестидесятник Дмитрий Павлычко умер 29 января на 94 году жизни.

Красное – это любовь, а черное – это печаль… Ушел из жизни украинский поэт, общественный и государственный деятель, Герой Украины Дмитрий Павлычко,
– написал Зеленский.

Президент добавил, что Павлычко будут помнить как одного из авторов Декларации о государственном суверенитете Украины и организаторов украинского национального движения.

"И конечно, как величайшего поэта. Вечная память!" – подытожил глава государства.

Каким Украина будет помнить Дмитрия Павлычко

  • Павлычко был одним из основателей Народного Движения Украины и Демократической партии Украины, а также первым председателем Общества украинского языка имени Тараса Шевченко.
  • В 1990 году он стал одним из авторов Декларации о государственном суверенитете, провозглашенной Верховной Радой УССР 16 июля, а через год – одним из соавторов Акта провозглашения Независимости.
  • Он первым спросил тогдашнего председателя Верховной Рады Леонида Кравчука, поддерживает ли тот этот шаг.
  • Кроме того, Павлычко был автором доктрины о нейтральном и внеблоковом статусе Украины и трижды избирался депутатом Верховной Рады.
  • Он издал ряд сборников стихов. Писал чувственную интимную лирику.
  • Стихотворение Павлычко "Два цвета" положили на музыку. Его неоднократно перепевали разные артисты, однако культовым считается исполнение Дмитрия Гнатюка.

Автор: Ольга Котів