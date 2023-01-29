А черное – это печаль: Зеленский опубликовал воспоминание о Дмитрии Павлычке

В воскресенье, 29 января, скончался поэт, общественно-политический деятель и Герой Украины Дмитрий Павлычко. Президент Владимир Зеленский отреагировал на весомую потерю для государства.

Павлычко как шестидесятник был не только творческой личностью, но и активным участником политической жизни Украины. Особенно в конце существования СССР и после провозглашения независимости Украины.

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Президент поделился воспоминаниями о Павлычке

Герой Украины, поэт-шестидесятник Дмитрий Павлычко умер 29 января на 94 году жизни.

Красное – это любовь, а черное – это печаль… Ушел из жизни украинский поэт, общественный и государственный деятель, Герой Украины Дмитрий Павлычко,

– написал Зеленский.

Президент добавил, что Павлычко будут помнить как одного из авторов Декларации о государственном суверенитете Украины и организаторов украинского национального движения.

"И конечно, как величайшего поэта. Вечная память!" – подытожил глава государства.

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