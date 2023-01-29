Павличко як шістдесятник був не лише творчою особистістю, а й активним учасником політичного життя України. Особливо наприкінці існування СРСР та після проголошення незалежності України.
До теми Помер Герой України й поет Дмитро Павличко
Президент поділився спогадами про Павличка
Герой України, поет-шістдесятник Дмитро Павличко помер 29 січня 94 році життя.
Червоне – то любов, а чорне – то журба… Пішов із життя український поет, громадський і державний діяч, Герой України Дмитро Павличко,
– написав Зеленський.
Президент додав, що Павличка пам'ятатимуть як одного з авторів Декларації про державний суверенітет України й організаторів українського національного руху.
"І звісно, як видатного поета. Вічна пам'ять!" – підсумував глава держави.
Яким Україна пам'ятатиме Дмитра Павличка
- Павличко був одним із засновників Народного руху України й Демократичної партії України, а також першим головою Товариства української мови імені Тараса Шевченка.
- У 1990 році він став одним з авторів Декларації про державний суверенітет, проголошеної Верховною Радою УРСР 16 липня, а через рік – одним зі співавторів Акту проголошення Незалежності.
- Він першим спитав тодішнього голову Верховної Ради Леоніда Кравчука, чи підтримує той цей крок.
- Окрім цього, Павличко був автором доктрини про нейтральний та позаблоковий статус України та тричі обирався депутатом Верховної Ради.
- Він видав низку збірок віршів. Писав чуттєву інтимну лірику.
- Вірш Павличка "Два кольори" поклали на музику. Його неодноразово переспівували різні артисти, однак культовим вважається виконання Дмитра Гнатюка.