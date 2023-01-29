Павличко як шістдесятник був не лише творчою особистістю, а й активним учасником політичного життя України. Особливо наприкінці існування СРСР та після проголошення незалежності України.

До теми Помер Герой України й поет Дмитро Павличко

Президент поділився спогадами про Павличка

Герой України, поет-шістдесятник Дмитро Павличко помер 29 січня 94 році життя.

Червоне – то любов, а чорне – то журба… Пішов із життя український поет, громадський і державний діяч, Герой України Дмитро Павличко,

– написав Зеленський.

Президент додав, що Павличка пам'ятатимуть як одного з авторів Декларації про державний суверенітет України й організаторів українського національного руху.

"І звісно, як видатного поета. Вічна пам'ять!" – підсумував глава держави.

Яким Україна пам'ятатиме Дмитра Павличка