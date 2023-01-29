Павличко як шістдесятник був не лише творчою особистістю, а й активним учасником політичного життя України. Особливо наприкінці існування СРСР та після проголошення незалежності України.

До теми Помер Герой України й поет Дмитро Павличко

Президент поділився спогадами про Павличка

Герой України, поет-шістдесятник Дмитро Павличко помер 29 січня 94 році життя.

Червоне – то любов, а чорне – то журба… Пішов із життя український поет, громадський і державний діяч, Герой України Дмитро Павличко,
– написав Зеленський.

Президент додав, що Павличка пам'ятатимуть як одного з авторів Декларації про державний суверенітет України й організаторів українського національного руху.

"І звісно, як видатного поета. Вічна пам'ять!" – підсумував глава держави.

Яким Україна пам'ятатиме Дмитра Павличка

  • Павличко був одним із засновників Народного руху України й Демократичної партії України, а також першим головою Товариства української мови імені Тараса Шевченка.
  • У 1990 році він став одним з авторів Декларації про державний суверенітет, проголошеної Верховною Радою УРСР 16 липня, а через рік – одним зі співавторів Акту проголошення Незалежності.
  • Він першим спитав тодішнього голову Верховної Ради Леоніда Кравчука, чи підтримує той цей крок.
  • Окрім цього, Павличко був автором доктрини про нейтральний та позаблоковий статус України та тричі обирався депутатом Верховної Ради.
  • Він видав низку збірок віршів. Писав чуттєву інтимну лірику.
  • Вірш Павличка "Два кольори" поклали на музику. Його неодноразово переспівували різні артисти, однак культовим вважається виконання Дмитра Гнатюка.