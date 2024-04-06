Самый масштабный паводок за 80 лет: Казахстан затапливает, людей эвакуируют
В Казахстане начался паводок. Вода затапливает все на своем пути, там уже работают для стабилизации ситуации.
В Казахстане наблюдается самый масштабный паводок за последние 80 лет. Президент Касым-Жомарт Токаев заверил, что государство не оставит без внимания ни одного пострадавшего от паводков, передает 24 Канал.
Смотрите также Казахстанская авиакомпания приостановила авиасообщение с Татарстаном после ударов дронов
Ситуацию держат на контроле
Токаев вернулся в Казахстан 5 апреля с рабочего визита в Узбекистан и держит на контроле паводковую ситуацию в регионе. В регионе принимают и усиливают меры по снижению опасности затопления.
Премьер-министр, руководитель республиканского штаба по координации противопаводковых мероприятий и ликвидации последствий паводкового периода Олжас Бектенов проверил работы по стабилизации паводковой ситуации в Актюбинской и Восточно-Казахстанской областях.
В Казахстане паводок: смотрите видео
По поручению Бектенова вице-премьер, заместитель руководителя республиканского штаба Канат Бозумбаев направлен в Атыраускую область, министр по чрезвычайным ситуациям Чингис Аринов – в Костанайскую область. Они должны координировать работу по стабилизации ситуации на местах.
В городе Орск в Оренбургской области, который расположен на границе с Казахстаном, сообщили о прорыве защитной дамбы, в результате чего в зону затопления попали более 4 тысяч домов и 10 тысяч человек. Власти эвакуируют население. Уровень воды в Урале продолжает расти. Чуть ниже Оренбурга по течению Урала располагается областной центр Западно-Казахстанской области Уральск.
Казахстан затапливает: смотрите видео
В Орске прорвало дамбу
- В российском городе Орск 5 апреля прорвало дамбу. Местные власти начали эвакуировать людей. Причиной прорыва стало таяние снега и повышение уровня воды в реке Урал и Ириклинском водохранилище, которое сбрасывало почти 2,5 тысячи кубических метров воды в секунду. Также телеграм-каналы сообщали, что в Оренбурге и Орске 5 апреля ввели режим чрезвычайной ситуации.
- По сообщениям российских СМИ, мэр Орска Василий Козупица несколько дней назад лично посещал городскую дамбу и уверял граждан, что "все в порядке" и "дома не затопит".
- Тем временем река Урал в Орске уже поднялась до высоты 960 сантиметров. Отметку "опасно" уровень превысил уже на 30 сантиметров. Такие паводки в регионе прогнозируют раз в 100 лет.