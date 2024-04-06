Самый масштабный паводок за 80 лет: Казахстан затапливает, людей эвакуируют

В Казахстане начался паводок. Вода затапливает все на своем пути, там уже работают для стабилизации ситуации.

В Казахстане наблюдается самый масштабный паводок за последние 80 лет. Президент Касым-Жомарт Токаев заверил, что государство не оставит без внимания ни одного пострадавшего от паводков, передает 24 Канал.

Смотрите также Казахстанская авиакомпания приостановила авиасообщение с Татарстаном после ударов дронов

Ситуацию держат на контроле

Токаев вернулся в Казахстан 5 апреля с рабочего визита в Узбекистан и держит на контроле паводковую ситуацию в регионе. В регионе принимают и усиливают меры по снижению опасности затопления.

Премьер-министр, руководитель республиканского штаба по координации противопаводковых мероприятий и ликвидации последствий паводкового периода Олжас Бектенов проверил работы по стабилизации паводковой ситуации в Актюбинской и Восточно-Казахстанской областях.

В Казахстане паводок: смотрите видео

По поручению Бектенова вице-премьер, заместитель руководителя республиканского штаба Канат Бозумбаев направлен в Атыраускую область, министр по чрезвычайным ситуациям Чингис Аринов – в Костанайскую область. Они должны координировать работу по стабилизации ситуации на местах.

В городе Орск в Оренбургской области, который расположен на границе с Казахстаном, сообщили о прорыве защитной дамбы, в результате чего в зону затопления попали более 4 тысяч домов и 10 тысяч человек. Власти эвакуируют население. Уровень воды в Урале продолжает расти. Чуть ниже Оренбурга по течению Урала располагается областной центр Западно-Казахстанской области Уральск.

Казахстан затапливает: смотрите видео

В Орске прорвало дамбу